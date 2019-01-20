解迷思！玩具家電電池選對蓄電力差很大　3種常用電池大解析

▲▼玩具家電電池選對蓄電力差很大，3種常用電池大解析。（圖／資料照）

記者馮建棨／綜合報導

市面上電池很多種，就算是最常用的3號電池，也會有碳鋅電池、鹼性電池及充電電池等等，不過這三種電池的用途其實都不一樣，而且千萬不能混用，不然使用的電器可能會受損。

台電電力粉絲團發文說，鹼性電池、碳鋅電池、充電電池三種電池，雖然都是利用電池內的化學反應來產生電能，不過內容物的化學成分就差相當多，蘊藏的電量也不同，若是混合使用，反而會造成電量耗損及電池反充電，最後不僅電池電量白消耗，還會讓電器受傷。

根據資料顯示，碳鋅電池又叫乾電池，是使用金屬鋅及碳棒作為兩電極，透過電解液來產生電量，通常用在遙控器、時鐘或是電量不多的電器用品上。鹼性電池則是使用鹼性的電解液，蘊藏的電量會比碳鋅電池多3到4倍，多是用在耗電量較高的設備上，像是隨身聽、無線滑鼠上。充電電池則是可以多次使用，內容物就很多種，常見的有鎳氫或鋰電池，蘊藏電量就看標示，同樣多用在耗電量高、常用的設備上。

不過，雖然電池長相一樣，但是電壓、電流有不同的狀況，像是如果一般的時鐘、遙控器用鹼性電池，由於不需要大電流，長久下來就很容易讓設備損壞。隨身聽等耗電量大的使用碳鋅電池就會變成用一下就沒電的狀況，這樣就會造成浪費。

值得注意的是，當電池種類不同時，千萬不要混合使用，如果把碳鋅電池混用鹼性電池， 電流流過沒電的碳鋅電池，反而會白白消耗鹼性電池電力，還會造成電池漏液及過熱的風險，簡單說，「不同種類、不同新舊程度的電池，通通別混用，浪費電也傷荷包」。

▼玩具家電電池選對蓄電力差很大，3種常用電池大解析。（圖／資料照）