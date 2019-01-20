2019佛祖請吃飯　席開百桌宴請千名弱勢送暖

▲蔣揚社會福利慈善事業基金會及台南市左鎮噶瑪噶居寺「2019佛祖請吃飯扶弱濟貧」慈善活動，在仁德運動公園育樂中心登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序近農曆年，又到圍爐送暖時節，財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會及台南市左鎮噶瑪噶居寺「2019佛祖請吃飯扶弱濟貧」慈善活動，20日在仁德運動公園育樂中心登場。

今年席開百桌宴請街友、身心障礙朋友及低收入戶共千人，由蔣揚執行長陳榮枝代表致贈每户福田金與结緣小禮物，場外並發放手套、圍巾、外套等物資，讓弱勢者感受社會溫暖。

佛祖請吃飯公益活動由噶瑪寺戒癮協進會、台灣噶瑪噶居寺協進會、噶瑪台南寺瑪爾巴、台北祖菩、高雄那洛巴道場及南市仁德、歸仁、關廟、龍崎及永康區公所協辦，並邀臺南市政府社會局指導。社會局專門委員曾淑如、仁德區代理區長黃素美出席頒發感謝狀。立委王定宇、南市議員許又仁代表也到場關心。



今年活動採外燴方式，席開百桌邀請街友及腦性麻痺、脊髓損傷、聽障、視障等身心障礙者與陪同人員，以及南市仁德、歸仁、龍崎、永康區等列冊低收入戶共計千人品嚐精心規劃的豐盛料理，並邀美聲室內樂團現場音樂演出，讓参加的弱勢者輕鬆享用美味料理，感受社會關懷的暖流，會中每人並發放千元福田金及知名蛋捲禮盒，現場也邀請專業藝術團體演出。

受選舉及景氣影響，今年一度募款不如預期，幸在各界人士幫忙出錢出力，終於籌得所有款項。蔣揚共動員60名志工，有的遠從台北、高雄而來，20日清晨3時就出發，協助街友入座、物資發放等，展現志工精神。為鼓勵街友保持儀容整潔、注意個人衛生健康，活動前1日也提供街友沐浴及冬令安置。

洛本天津仁波切表示，街友長期在街頭挨餓受凍，背影淒涼，生活無法自理需要人照料的身心障礙者，還有生活困苦被現實環境壓的喘不過氣來的低收入戶，都需要外界關懷，這一餐吃的是佛法甘露，領的是菩薩的慈愛與祝福，匯聚所有人的愛，飽的不僅是肚皮，還有溫暖的關心及對人的尊重，傳達的是知足、惜福與知恩。

每年佛祖請吃飯活動後若有餘款，均會開放提供給台南市各弱勢團體申請經費補助，每件最高5萬元，讓各界善心能發揮最大效用，也讓更多弱勢者受益，惟今年受景氣影響，佛祖請吃飯募款不如預期。洛本天津仁波切說，每個人都是慈悲的起點，信手拈來的一朵花都是希望種子，可改變他們的一生，感謝此次各界護持布施認供人數或桌數，未來也會持續辦下去，期望一燈傳百千燈，照亮每個弱勢族群的生命，為人間帶來溫暖光明與希望。