養兒防老退潮 老人經濟來源五成以上靠自己

▲養兒防老已經退潮，65歲的老人經濟超過五成靠自己。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

財經中心／台北報導

根據主計總處所公布的65歲以上長者經濟概況來看，老人的經濟來源有五成五以上是靠自己的退休金和社會保險給付、商業保險給付、自己的工作收入和營業營收等自給經濟，僅24%是靠子女或孫女奉養，顯示養兒防老的觀念已經逐步退潮。

主計總處是依衛生福利部106年「老人狀況調查」所公布的調查數據，根據所公布的調查數據顯示，65歲以上長者主要經濟來源以來自自己的退休金、撫卹金或社會保險給，占31.1%最高，加計14.8%自己的儲蓄、利息、租金、投資所得或商業保險給付及9.5%自己的工作或營業收入，顯示長者擁有自給經濟來源比重達五成五；另來靠子女或孫子女奉養僅占24.3%；政府救助或津貼則占15.5%。

▲老人經濟來源。（圖／主計總處提供）

進一步若以性別觀察，男、女性長者擁有自給經濟來源比重分別為67.1%及45.2%，其中男性長者主要經濟

來源為自己的退休金、撫卹金或社會保險給付，占比36.%％，高於女性的26.1%；女性長者主要經濟來源則來自子女或孫子女奉養，占比30.7％，明顯較男性的16.9％為高，顯示男性的長者大多是靠自己的退休金與保險；女性則還是依賴子女們的奉養。

就生活費觀察，65歲以上長者平均每月可使用的生活費為1萬2,743元，其中男性平均為1萬3,714元，高於女性的1萬1,916元。以生活費使用情形觀察，有 6.9%認為相當充裕且有餘，六成三則認為大致夠用，不感覺欠缺，二者合占近七成，剩下有近二成認為有點不夠用，略有困難，2.3%則認為相當困難。就業狀況方面，65歲以上長者13.7%目前有工作，主要工作的原因以「經濟上需要」占55.0%最高；另男性有工作的比率為19.0%，高於女性的9.1%。

▼老人生活費使用、需要工作原因。（圖／主計總處提供）