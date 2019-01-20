有感！基本工資漲　外食族物價飆漲超痛苦

▲連鎖飲料店近期就先宣布調漲部分售價，有些飲料的漲幅甚至達25%（圖／林世文記者攝）

財經中心／台北報導

由於基本工資近年連番上漲，餐飲業是各行業中，影響最為直接，今年開春不久，許多連鎖店都吹起了漲風，民眾不只有感、更是心痛，對外食族來說更傷。主計總處物價統計也發現，這幾年物價指數不超過2%，但是外食族的物價卻相對高，踩在外食民眾的痛點上。

今年開年不久，手搖飲料店、連鎖店都吹起了「漲風」民眾愛喝的手搖飲料店一芳及樺達奶茶部分商品售價最高調漲25%；鬍鬚張平均調幅5%；接著是速食連鎖調價，肯德基15日起調整部分餐點售價，約漲5%，麥當勞預告23日起調整部份商品價格。

這一波波的上漲，不管是吃的、喝的，都讓外食族大感吃不消。根據主計處物價統計顯示，這幾年物價指數都維持在2%左右，但外食族的物價漲幅都高於一般物價指數，以去年來說，消費者物價漲幅1.35%，外食費漲2.03%；前年消費者物價漲0.62%，外食費漲1.99%，外食費漲幅都比較高。

探究原因，外食費漲幅高，和餐飲業月薪漲幅高有關，餐飲業月薪低，薪資上漲主要由基本工資推升。主要原因在於，餐飲業在各行業中經常性薪資是偏低的，不少人月薪是按照基本工資計價，且餐飲業有許多工讀生多採用基本工資計算，一旦調整基本工資，餐飲業是直接影響最鉅的行業。以去（107）年1到11月來說，不含獎金的平均月經常性薪資只有2萬8588元，相對於基本工資來說，顯然是沒有高出多少，更多的是適用基本工資。

近期，基本工資連番調漲，去年基本工資由2萬1009元調升到2萬2000元，最低時薪由133元調升到140元，去年1到11月餐飲業平均月薪上漲2.81%，比工業和服務業漲0.08%高出許多；今年基本工資又調，月薪漲到2萬3100元，時薪漲到150元，再給餐飲業的人事成本加重了壓力，為了反映人力成本，不少餐飲業者以調整售價因應、掀起漲風，使得外食族的荷包就更瘦了。

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▼ 基本工資調漲，餐飲業影響最直接，導致現在在外吃一餐比以前更貴了 。（圖／記者張一中攝、示意圖）