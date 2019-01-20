華夏玻璃二代神似羅志祥 登上大陸「非誠勿擾」交友實境秀

▲華夏玻璃總經理廖冠傑，曾是外界眼中的華爾街金童，並登上大陸交友實境秀《非誠勿擾》的舞台。（圖／翻攝自Youtube）

記者林淑慧／台北報導

擁有紐約大學MBA高學歷，身高190公分的華夏玻璃第二代的廖冠傑，帶領百年家業從代工轉向品牌化之路，成為近年受人矚目的企業接班人；他曾參加江蘇衛視製作的大型交友實境秀《非誠勿擾》，主持人說他高帥的外表神似羅志祥，成為不少強國女孩心中的白馬王子。

懷舊的彈珠汽水、愛之味脆瓜，蘭蔻、資生堂的化妝品、香水，其裝載的玻璃容器全都出自華夏玻璃。它，隱身在以九降風聞名的新竹玻璃聚落，是全台第一大日用玻璃廠，由曾任職投行財務分析師、堪稱華爾街金童的廖冠傑接班掌舵。

▲華夏玻璃總經理廖冠傑接班以來，以打造新品牌帶領家族企業轉型。（圖／《Prestige 品雜誌》提供）

時間拉回2012年底。出身傳奇的華夏玻璃世家，廖冠傑宛如韓劇裡多金帥氣的貴公子，受江蘇衛視邀請登上《非誠勿擾》的舞台。當主持人介紹他出場時，不僅家世令人好奇，帥氣的外表更被稱讚「挺像羅志祥」，台下的強國女孩也驚呼「羅志祥沒他個兒高！」對他的宛如男模的身材印象深刻。

「一開始很緊張，萬一出來，沒有女孩要按…燈全滅，不是很丟臉嗎？」廖冠傑曾在受訪時談到登上實境秀的心情，露出靦腆的笑容笑說，自己難掩緊張的情緒。

不過，廖冠傑登場後，環顧四周同場的男性競爭對手，「也不知道是哪裡來的自信」，心想今天這場應該「安了！」面對記者提問，他認為自己最有魅力的地方，是很快能融入新環境，跟大家打成一片，「算是大家的開心果。」

談及接班以來的難題，「最大的挑戰是將工廠智慧化，搭配企業資源規劃系統，將自動化流程導入生產線。」廖冠傑說，要讓員工從重複、粗重的工作中轉型，成為能操作機械的工程師，華夏在製程中的檢查與包裝環節，導入機械手臂與電子精密檢查機，加速自動化的腳步。

另外，他也和弟弟一起努力，從代工轉向品牌化之路。六年前，華夏玻璃成立自有品牌「Aqua Soul水晶靈」，專注開發居家精品產品，並積極開拓百貨與網路通路，其生產的醒酒器，去年更一舉獲得台灣文博會大獎的肯定，成功擦亮百年企業的招牌。