股王大立光傳好消息　將進軍三星S10系列

▲▼三星S10將在2月20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

財經中心／台北報導

股王、光學鏡頭廠大立光傳好消息，大立光去年開始打造的秘密武器黑鏡頭（black lenses）成功打入三星S10系列、更搭上了三星10周年的亮點。儘管科技景氣展望不佳，但是大立光還是傳出好消息，繼今年受惠於三星中高階A系列鏡頭訂單後，大立光的黑鏡頭也將打入三星旗艦款S10，採用黑鏡頭的機款更是今年5G限定款Galaxy S10 X。

三星今年產品策略作了調整，中高階A系列換代之外，S系列為了慶祝10周年紀念，三星罕見祭出四款旗艦機海搶市，預計在2月20日英國倫敦、美國舊金山同步發表，但實際開賣時間恐怕要等到3月29日，售價也開出在160~180萬韓元，相當於台幣4.6萬元到5.2萬元之間，價格不斐。

三星高階款導入了新技術，包含4主鏡頭、Infinity O鑽孔螢幕、用於3D感測的飛時測距TOF，有意強化S系列旗艦品牌的形象，近期也似乎有三星S10三款官方渲染圖釋出，名稱分別為 Galaxy S10E、S10、S10+，分別以螢幕尺寸、主鏡頭多寡來區分。韓國網站 ET News消息指出，而三星Galaxy 5G 限定版產品名稱為Galaxy S10 X，採用X代表羅馬數字的10，同時也有體驗和擴展(eXperience、eXpand)之意。

根據先前的傳聞，S10手機可望搭載5G晶片，並隨著5G商用時提供相關應用。此款手機尺寸可能為6.1吋，在螢幕設計（瀏海）上將會與iPhone做出相當大的區隔，根據推特爆料達人@evleaks指出，S10的顯示螢幕右上角可能會有一小個相機孔洞，除此之外手機正面全部都是可觸控的空間，意味著Galaxy S10的顯示器設計將更加接近全螢幕。

且據傳S10將會有三種型號，其他兩種分別為S10 Lite、S10+，不同型號的手機鏡頭數量也會有所不同，S10+的螢幕則將搭載2個前置鏡頭，因此S10+的孔洞應該會比S10來得大一點。且至少某一個或幾個型號的S10手機預計將採用4個後置鏡頭。 。據悉，三星也期望透過S10旗艦機刺激今年手機在銷售量上明顯增加，金額也要朝兩位數成長為目標。

▼大立光秘密武器黑鏡頭傳成功打入三星S10系列；大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

三星S10發布日確認 2/20舊金山亮相 可望見摺疊手機蹤影