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富豪理財致富術大解密　億萬富豪想的跟你真的不一樣

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▲▼有錢,炫富。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲銀行財富管理常與高資產、億萬富豪接觸，富豪們的理財觀念、投資哲學與一般民眾不同（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

有錢人如何致富？如何變有錢？投資理財的想法，和一般民眾想法不一樣，民眾是否有機會與他們一樣在市場上無往不利，持盈保泰？銀行透露，「億萬」富豪重視風險管理、長線佈局、嚴守紀律、市場敏感性高等觀念與邏輯，絕不抱著一夜致富的心態，是民眾在投資理財上值得參考和學習的。

根據統計，國內的投資理財的客群當中，身價上億者約6萬人，但是「有錢人」也需要理財？兆豐銀透露，這些人對於理財的需求殷切，所需要的標準也會愈來愈高；而一銀也有「飲水藏富」理財團隊鎖定身價非凡的高端客戶，在全台188家分行為這些「高資產客戶」量身打造理財計畫，包含財富管理、信託、保險等金融投資商品，並且還有午茶、品酒、珠寶鑑定等活動。

從銀行與這些身價「破億」的高端客戶接觸過程當中，富豪們所需要不只是紅酒、珠寶、特殊獨有的禮遇服務，更重要的是他們的理財想法、邏輯與一般人不一樣，這也是富豪們可以致富外，還能守住財富、持盈保泰的重要五大關鍵：

一，富豪們重視風險管理：第一銀行透露，高資產客戶偏愛分散投資在較低風險的標的上，像是有固定收益型的商品，對他們來說，投資組合管理是非常重要的一件事情，因為在達到期望投資目標，以至於自己的人生目標，億萬富豪們很多會透過「基金會」、「信託」等方式來規劃資產。

二，長線布局、不抱著一夜致富的心態：億萬富豪們、高資產客戶大多擁有自己事業，習慣全面性思考，因此比較不在意短期的波動，而是重視資產長期、穩定的成長，不同於一般投資人往往會抱著「一夜致富」的心態。也就是說，民眾投資理財並不會今天投資明天就會賺錢，或者一夜暴富就會變成有錢人，所以民眾在選擇理財投資上應該還是要有「遠見」和「長期」的觀念。

三，膽大心細，不跟風、不追高殺低：雖然億萬富豪們重視風險管理，也重視長期的績效，但他們投資理財中裡也有別於一般民眾勇於嘗試新鮮、新的事物和投資標的與工具，當他們看準「標的」後會大膽進場，一旦市場反轉或者該退場時，有錢人也不會猶豫，果斷地進行處置，與一般小額投資人追高操作模式迥異。

▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

▲有錢人重視風險管理、培養敏感度以選擇對的標的物並保持一定的現金流，以讓自己正確判斷，不淪為追高殺低的羊群，才是在投資理財市場上致富的關鍵。（圖／PIXABAY）

四，想要賺錢，要做功課，培養敏感度：有錢人在財富管理上持續保持「獲利」並非天上掉下來的，而是要要保持「市場敏感度」，尤其投資市場瞬息萬變，沒有敏感度很容易就和一般人一樣淪為追高殺低的羊群。一銀表示，高資產客戶關心國際金融時事、具有國際觀，培養自己的投資邏輯與策略，具備投資的中心思想，因此不會隨著市場的變動而恐慌或搖擺不定，也更能夠發掘一般人無法發現的大好投資機會。

五，重視現金流量：如果你有一筆錢，會一鍋就砸入你認為會賺錢的「投資工具」嗎？有錢人可能會有不同的判斷。銀行表示，富豪們會持有充足存款與流動性資產，維持資產的流動性，在市場不佳時才不會慌亂、能購定心做出正確的判斷，以及機動的調整投資配置。銀行表示，億萬富豪們與一般民眾在投資上主要是觀念和投資哲學的不同，而民眾如果能夠在投資市場上能參考這些「億萬富豪」的思維與邏輯，在投資理財市場上或許將有不同的風貌。

▼各銀行高資產客戶財富管理服務表。（圖／記者吳靜君攝；資料來源／各銀行，實際資訊以各銀行公告為準）

▲▼各銀行高資產客戶財富管理服務表。（圖／記者吳靜君攝；資料來源／各銀行，實際資訊以各銀行公告為準）

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關鍵字：億萬富豪,投資理財,想的和你不一樣,獲利賺錢

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