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電腦要GG了？全球PC出貨連7年衰退　聯想打敗惠普躍市佔龍頭

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▲▼聯想Lenovo展示中心開幕。（圖／記者季相儒攝）

▲聯想Lenovo打敗惠普躍居全球PC市佔龍頭。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導
 
全球PC出貨連7年衰退，根據Gartner初步調查結果顯示，2018年第4季全球個人電腦（PC）出貨量總計6,860萬台，較去年同期下滑4.3%，2018全年出貨量超過2億5,940萬台，年減1.3%，儘管Gartner分析師表示2018年市場曾出現樂觀跡象，但整體產業仍受到兩大關鍵趨勢衝擊。
 
Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，PC市場需求逐漸增加時，中央處理器（CPU）的缺貨導致供應鏈面臨問題，並在2018年第二季和第三季PC出貨量連續成長後，第4季轉而下滑，也就是說CPU短缺直接影響到廠商，不過如果CPU供貨狀況有所改善，預期這類需求將遞延至2019年浮現。
 
北川美佳子認為，部分國家政治與經濟的不穩定局勢，壓抑市場對PC的需求，就連整體經濟表現一直相當強勁的美國，在中小企業（SMB）等易受影響的買家族群，都能感受到其不確定性，再加上年終銷售季期間消費性需求依舊疲軟，年終特賣已不再是帶動消費性PC需求成長的主要因素。
  
此外，2018年第4季聯想超越惠普成為全球PC市佔龍頭，主要原因就是2018年5月聯想和富士通（Fujitsu）成立合資企業，再加上聯想在美國表現依舊亮眼，儘管整體市場停滯不前，仍帶動出貨量連續3季呈現雙位數成長。

美國PC大廠惠普。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國PC大廠惠普。(圖／達志影像／美聯社)
  
2018年第4季對惠普來說是充滿挑戰的一季，主要是因為出貨量在連續4季成長後開始滑落，惠普也在除了亞太和日本以外，其於多數主要地區的出貨量均告下滑；至於戴爾則在歐洲、非洲及中東和日本表現優異，而呈現正成長，不過在亞太和拉丁美洲則為衰退態勢。
 
美國市場方面，2018年第4季PC出貨總計1,420萬台，較去年同期降低4.5%，前6大廠商中有4家在美國市場出貨下滑，唯聯想成長率遠高於美國市場平均值，而戴爾的出貨量則較一年前略為增加，整體而言，儘管在年終促銷旺季，消費性與中小企業需求依舊疲弱不振，使得美國市場呈現負成長

亞太PC市場在2018年第4季總計出貨2,420萬台，較去年同期衰退4.6%，主要是由於中美貿易關係存在不確定性，再加上股市動盪不安，使得需求轉為謹慎，其中又以消費性和中小企業部門最為明顯，尤其是大陸PC出貨量較一年前下滑2.5%，但與前一季相比成長5.6%。
 
從全年來看，2018年全球PC出貨總計2,594萬台，較2017年減少1.3%，已經連續7年下滑，不過衰退幅度與過去三年相比已見縮小。
 
北川美佳子指出，2018年PC出貨下滑多半是因為消費性PC部門表現疲軟所致，消費性PC出貨佔2018年PC總出貨量約40%，相較2014年則高達49%，至於2018年市場持穩，最主要是因為Windows 10升級帶動商用PC出貨成長。
 

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