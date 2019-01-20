工程師外派越南、大陸後決定返台　打破迷思「薪水不錯在台灣也很好」

▲根據統計，2017年國人赴海外工作的人數高達73.6萬人，續創歷史新高。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

不少人為了追求更好的生活品質，毅然決然遠赴海外工作，根據主計總處統計，2017年海漂族衝上73.6萬人，續創歷史新高。一名曾經外派到越南、大陸的Rover打破迷思，「薪水不錯在台灣也很好」，並不是到海外發展才有出路，留在台灣就是笨蛋，外派工作事實上並沒有那麼高薪、夢幻。

今年36歲的Rover曾經遠赴越南及大陸工作，坦言「外派工作沒有想像中輕鬆」。他在國內已有3年軟體工程師的經驗，主要是開發線上遊戲及APP，月薪從3萬成長到4萬，不過每天開會、趕進度，忙到日睡3小時成常態，甚至24小時都沒闔眼，高壓環境下導致精神緊繃，出現了倦怠期，因此決定辭職到海外打工度假。

擁有碩士學歷的他表示，薪資發展不如預期，也想培養自身的跨國競爭力，「覺得做過外派工作，履歷比較好看，也比較有機會當管理職」。在因緣際會之下，外派越南鞋廠，薪資也同步墊高至6.3萬元，不過壞處是宿舍就在工廠隔壁，有種「以廠為家、週休一日」的感覺，也沒辦法好好休息，做了7個月後毅然跳槽到大陸一家網路公司，重回科技業的懷抱。

▲擁有海外工作經驗的他打破迷思，薪水不錯留在台灣也很好。（圖／達志／示意圖）

這也是Rover最後一份外派工作，雖然在上海一家科技公司當上研發主管，不過他感嘆「應徵職務與工作內容不符」，除了負責指導組員與設計網站系統之外，還要開發業務、客戶服務等，每天工作至少12個小時起跳，短短上工半年就累積了30天補休，與原先想像落差太大，任職5個月後決定回台，目前打算到海外念第二個碩士，並在當地尋求就業機會。

從外派大陸及越南的經驗來看，Rover說，外派薪水並沒有那麼高薪、夢幻，與外界口耳相傳的多出2、3倍薪有落差，而他自己的薪資只比台灣增加1萬至2萬，甚至在外地工作時遇到的台灣人，閒聊之下才發現，除非有過人的專業能力、人脈及運氣，否則「普遍多個1.5倍就已經算高的」，同時他也打破迷思，「薪水不錯在台灣也很好」，並非到海外發展才有出路，留在台灣就是笨蛋，不太能接受這樣的說法。