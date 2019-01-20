　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

「拉鍊紙箱」年銷售額達上億　特殊拆箱快感成包裝界網紅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 一撕得。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 一撕得創辦人邢凱。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在網購發達的今天，沒有紙箱包裝是不太可能的，但包裝紙箱卻是一件麻煩、困難又浪費的事，而一撕得創辦人邢凱就看上了這商機，研發出一款「拉鍊紙箱」，不僅讓賣家更方便打包，還能讓消費者享受不一樣的拆箱快感，更成為包裝界的「網紅」。

邢凱雖然是醫藥學專業的理科生，但他卻沒有往醫界發展，反而投入了當時興新的電商行業，在年紀輕輕的時候就當上了大陸整合行銷公司橡果國際的產品經理，並有著令人羨慕的百萬年薪，但做久了之後又覺得這份工作沒有什麼挑戰性，於是找來了幾個朋友腦力激盪，決定辭職創業做淘寶，成立了網紅化妝品店。

投入了淘寶之後，邢凱每天只要到了出貨的時間，就得不斷地用膠帶封紙箱，久而久之，邢凱也感到不耐煩了，於是就想要幫紙箱裝拉鍊，於是就從淘寶行業出走，創辦了「一撕得」。

邢凱發現，如果以每封一個紙箱要用膠帶纏繞兩圈來計算，用量就已經接近200公分了，而大陸每年有約300億個快遞包裹出貨，這樣算起來長度可以繞地球50圈，邢凱認為，這就是包裝行業的短處。

於是，邢凱對於拉鍊紙箱的銷售相當有自信，也有幾家電商巨頭對他的創新想法感興趣，尤其是唯品會，唯品會負責人甚至親自找上了邢凱，和他說喜歡他的紙箱。但一撕得紙箱進駐唯品會只有短短半年時間，儘管邢凱不斷做到產品標準化、優化，並維持一定的品質，但還是很難與唯品會的供應鏈順利銜接上，於是邢凱接到唯品會採購部門的電話，對方要求終止合作。

這時的他才恍然大悟，其實傳統行業都有自己的規律、很難隨便顛覆，尤其邢凱的拉鍊紙箱，光成本就很難比得上一般紙箱的平價；後來他又發現了紙箱行業沒有產品模型，每個紙箱廠商都沒有將紙箱製作標準化，於是他從中看到了能解救自己的機會。

▲▼ 一撕得。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 拉鍊紙箱不僅包裝方便，消費者拆箱也有不一樣的快感。（圖／翻攝自百度百科）

邢凱找遍了能找到的紙箱廠商，對各家紙箱廠的產品進行分析、建模，終於找到了適合一撕得紙箱的模型，既能保證紙箱的堅固程度，還能完成消費者拆箱的「快感」，更最重要的是，解決了成本高的問題，這個不用膠帶、三秒撕開的箱子，迅速成為包裝界的網紅

另一方面，他發現做包裝的人會把大量時間浪費在黏膠帶，於是發明了波浪雙面膠。「我們做出了全世界最好撕的膠帶，只需一秒鐘就能撕開。我們設計的標準是希望在零下10度的倉庫裡面，一個沒有經過培訓的員工，拿到紙箱之後，可以靠著本能開始使用。」

邢凱甚至還讓紙箱有了防盜功能，針對不同的防盜級別，有很多種防盜方式，一撕得能夠拿到各大奢侈品電商公司的訂單，也就是因為一撕得能帶給他們安全感。

▲▼ 一撕得。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 一撕得紙箱獲各大廠牌青睞。（圖／翻攝自一撕得官網

在紙箱創新之後，一撕得在包裝市場上漸漸佔得一席之地，不僅讓唯品會重新回頭找他，更引來了阿里巴巴、京東、小米、愛迪達、契爾氏等大牌青睞，紛紛要與一撕得合作。

接下來，邢凱投入了第二個一撕得公司的指標性產品－減少塑膠污染的包裝袋。邢凱帶領研發團隊進行塑膠袋數位建模，投入了上千萬資金研發環保塑膠袋，即便經歷了一次又一次失敗、還有包裝同業的噓聲，邢凱仍然向著研發埋頭努力，終於，一款擁有親膚觸感、散發爆米花香的環保塑膠袋誕生了

▲▼ 一撕得。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 一撕得公司推出的環保塑膠袋。（圖／翻攝自一撕得官方商城

經歷多年觀察，邢凱發現大陸包裝市場產值超過1億，是成長力最好的分眾市場之一，並且意識到自己已經有能力牽動包裝市場的升級轉型，於是邢凱開始朝向互聯網發展。

如今，一撕得已經成為一間互聯網平台公司，核心業務從紙箱、包裝袋等產品的銷售，轉向為客戶提供從包裝設計到交付一條龍式的服務，以這種營運方法，一撕得的合作商家在短短一年就從300家暴增為1000家，讓一撕得在包裝業佔盡優勢，到了今天，一撕得一年營收可以達到3億人民幣，成為一間估值上億的明星企業。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳5樓身亡
張惇涵入總統府發言團隊　黃重諺主導輿論戰情

關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,紙箱,電商,網購,淘寶,天貓

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

窮小子14歲開始創業今成「亞洲鋁王」　240億身價登上富比士富豪榜

專業跑男代買、代送、代排隊　UU跑腿3年內進軍上百城市

賣礦泉水成就百億公司　董事長鐘睒睒靠戰對手爬上巔峰

每天損失17億　他仍是全球最年輕富豪

追「韓流」者成大事！　創業失敗三次翻身變年收1.6億大老闆

父送5.4億豪宅當聖誕禮物　他年僅17歲成澳洲地產富豪

時尚保溫瓶公司年賺30億　限量、鮮豔讓顧客搶翻天

服裝界最富千金接班一年虧3億　複製ZARA模式利潤暴增132%

賣冷凍湯圓年賺50億　他50歲辭醫生創業登上富比士富豪榜

飲料龍頭曾請張學友、李敏鎬代言　如今面臨破產人去樓空

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

「拉鍊紙箱」年銷售額達上億　特殊拆箱快感成包裝界網紅

電腦要GG了？全球PC出貨連7年衰退　聯想打敗惠普躍市佔龍頭

從中美貿易戰逆境求生！威宏控股2018全年度營收創新高

貿協前進印度找商機　總共協助簽訂6億美金投資案

愛之味代工茶飲有望挺進歐美　簽訂17億元聯合授信合約

去年12月台債小幅走多　外資買賣維持平穩不到10億

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

財訊快報／休閒運動產業熱度不退

財訊快報／5G概念股可以買了嗎？

「大哥，你雞雞跑出來了」最強雞王神秘逃獄　高清無碼照笑瘋網友

雷／皓鑭傳首播！吳謹言虐慘10集「逆襲」腹黑女一開掛

麥當勞的8個經典不能亡！網崩潰：芝麻冰炫風、大早餐也要停？

男生看A片產生的迷思　愛愛要女友高潮就不要做這5件事

1月8陸劇《皓鑭傳》復仇宮鬥！　累了換口味《奈何BOSS要娶我》勾姨母笑

快訊／彰化女嬰發紫猝死托嬰中心　「砸齁爽」4男1600顆雞蛋砸爆鐵門

山本漢堡排「買一送一」還有4天　每天限量30名

佛光山南台別院　彩繪燈籠比賽創意多

北京故宮：沒有滿漢全席「108道是演繹」　前三等「不是活人吃的」

「拉鍊紙箱」年銷售額達上億　特殊拆箱快感成包裝界網紅

阿金不吃藥！媽甜喊笑一個　秒塞入瞬間垮臉：被陰惹

財經熱門新聞

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

9、10月發票千萬得主　8張未..

離岸風電業者真的不玩了　沃旭開..

國保欠費逾10年　錯過一生少領..

全球PC出貨連7年衰退　聯想打..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

鴻海威州廠徵才未達標遭砍賦稅

10大創業最短命行業　最短18..

嚴凱泰過世　裕隆取消尾牙抽汽車

拉鍊紙箱年賺上億　特殊設計成包..

即／威力彩2.2億　新北市1注..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

威宏控股2018全年度營收創新..

更多熱門

相關新聞

新娘遭7豬哥蹂躪　長輩卻讚：熱鬧

大陸經常傳出離譜婚鬧事件，不少人假藉「鬧洞房」大吃新娘或伴娘的豆腐，即使官方不斷宣傳抵制，仍無法遏止歪風。日前又有一名新娘在網上痛訴自己悲慘經驗，她表示新婚當天根本就是慘淪為性奴之日，在眾目睽睽之下，直接被7名陌生男子蹂躪到一絲不掛。

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍體

700年前宋元棺木出土還閃閃發亮

為了分手廣告　PChome告蝦皮敗訴

國民黨畫蛇添足的九二共識新論述

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

飯店自殺！留小費勸清潔婦：別看窗簾後面

大學生突上台熱唱⋯是李聖經！觀眾安靜了

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

「理科夫婦、賈修夫婦」全來看蕭敬騰

即／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳5樓命危

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

兒9：30被叫起床…2刀爆頭砍死父

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍體

即／新北逆子掐死母親！警破門見遺體封鎖現場

婆婆趕孫女下車！知道媳生兒：過年帶回來

地下匯兌車手疑私吞款項　私刑影片曝光

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面