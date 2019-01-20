「拉鍊紙箱」年銷售額達上億　特殊拆箱快感成包裝界網紅

▲ 一撕得創辦人邢凱。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在網購發達的今天，沒有紙箱包裝是不太可能的，但包裝紙箱卻是一件麻煩、困難又浪費的事，而一撕得創辦人邢凱就看上了這商機，研發出一款「拉鍊紙箱」，不僅讓賣家更方便打包，還能讓消費者享受不一樣的拆箱快感，更成為包裝界的「網紅」。

邢凱雖然是醫藥學專業的理科生，但他卻沒有往醫界發展，反而投入了當時興新的電商行業，在年紀輕輕的時候就當上了大陸整合行銷公司橡果國際的產品經理，並有著令人羨慕的百萬年薪，但做久了之後又覺得這份工作沒有什麼挑戰性，於是找來了幾個朋友腦力激盪，決定辭職創業做淘寶，成立了網紅化妝品店。

投入了淘寶之後，邢凱每天只要到了出貨的時間，就得不斷地用膠帶封紙箱，久而久之，邢凱也感到不耐煩了，於是就想要幫紙箱裝拉鍊，於是就從淘寶行業出走，創辦了「一撕得」。

邢凱發現，如果以每封一個紙箱要用膠帶纏繞兩圈來計算，用量就已經接近200公分了，而大陸每年有約300億個快遞包裹出貨，這樣算起來長度可以繞地球50圈，邢凱認為，這就是包裝行業的短處。

於是，邢凱對於拉鍊紙箱的銷售相當有自信，也有幾家電商巨頭對他的創新想法感興趣，尤其是唯品會，唯品會負責人甚至親自找上了邢凱，和他說喜歡他的紙箱。但一撕得紙箱進駐唯品會只有短短半年時間，儘管邢凱不斷做到產品標準化、優化，並維持一定的品質，但還是很難與唯品會的供應鏈順利銜接上，於是邢凱接到唯品會採購部門的電話，對方要求終止合作。

這時的他才恍然大悟，其實傳統行業都有自己的規律、很難隨便顛覆，尤其邢凱的拉鍊紙箱，光成本就很難比得上一般紙箱的平價；後來他又發現了紙箱行業沒有產品模型，每個紙箱廠商都沒有將紙箱製作標準化，於是他從中看到了能解救自己的機會。

▲ 拉鍊紙箱不僅包裝方便，消費者拆箱也有不一樣的快感。（圖／翻攝自百度百科）

邢凱找遍了能找到的紙箱廠商，對各家紙箱廠的產品進行分析、建模，終於找到了適合一撕得紙箱的模型，既能保證紙箱的堅固程度，還能完成消費者拆箱的「快感」，更最重要的是，解決了成本高的問題，這個不用膠帶、三秒撕開的箱子，迅速成為包裝界的網紅。

另一方面，他發現做包裝的人會把大量時間浪費在黏膠帶，於是發明了波浪雙面膠。「我們做出了全世界最好撕的膠帶，只需一秒鐘就能撕開。我們設計的標準是希望在零下10度的倉庫裡面，一個沒有經過培訓的員工，拿到紙箱之後，可以靠著本能開始使用。」

邢凱甚至還讓紙箱有了防盜功能，針對不同的防盜級別，有很多種防盜方式，一撕得能夠拿到各大奢侈品電商公司的訂單，也就是因為一撕得能帶給他們安全感。

▲ 一撕得紙箱獲各大廠牌青睞。（圖／翻攝自一撕得官網）

在紙箱創新之後，一撕得在包裝市場上漸漸佔得一席之地，不僅讓唯品會重新回頭找他，更引來了阿里巴巴、京東、小米、愛迪達、契爾氏等大牌青睞，紛紛要與一撕得合作。

接下來，邢凱投入了第二個一撕得公司的指標性產品－減少塑膠污染的包裝袋。邢凱帶領研發團隊進行塑膠袋數位建模，投入了上千萬資金研發環保塑膠袋，即便經歷了一次又一次失敗、還有包裝同業的噓聲，邢凱仍然向著研發埋頭努力，終於，一款擁有親膚觸感、散發爆米花香的環保塑膠袋誕生了。

▲ 一撕得公司推出的環保塑膠袋。（圖／翻攝自一撕得官方商城）

經歷多年觀察，邢凱發現大陸包裝市場產值超過1億，是成長力最好的分眾市場之一，並且意識到自己已經有能力牽動包裝市場的升級轉型，於是邢凱開始朝向互聯網發展。

如今，一撕得已經成為一間互聯網平台公司，核心業務從紙箱、包裝袋等產品的銷售，轉向為客戶提供從包裝設計到交付一條龍式的服務，以這種營運方法，一撕得的合作商家在短短一年就從300家暴增為1000家，讓一撕得在包裝業佔盡優勢，到了今天，一撕得一年營收可以達到3億人民幣，成為一間估值上億的明星企業。