從中美貿易戰逆境求生！威宏控股2018全年度營收創新高

▲威宏控股董事長洪永裕。

財經中心／綜合報導

威宏控股-KY（8442）昨天（1/18）招開一級主管經營大會，其中宣布威宏控股旗下宏盛、威保、廣泰三間公司合併營收逼近2億美元。

威宏控股於2009年宣布成立，以生產運動器材的威保公司為出發，該集團2014年併入從事包袋事業加工生產的宏盛，控股公司旗下產品涵蓋精品包袋類事業體及運動裝備兩大類，客戶品牌包括NIKE、Under Armour（UA）、Decathlon、Kipling、TUMI、Tous及LONGCHAMP等品牌廠，是全球最大包袋類代工廠商。

在經營主管會議上，宏盛宣布2018年第四季營收逆轉，全年度營收高達9,200萬美元。威保營收也達到7,600萬美元，第二季入編的泰國廠 廣泰，全年度營收也來到3,100萬美元，總計為威宏控股挹注1.99億美元，相較2017年的1.59億美元，在面對中美貿易戰等挑戰下，集團營收不僅超越水平，更逆向成長25%。

面對中美貿易戰開打，許多早期投資在中國大陸的公司幾乎都面臨產業寒冬。威宏控股董事長洪永裕在年會上指出，2018年很多公司都是風雨飄搖，是很辛苦的一年，大家都歷經很痛苦的組織重整；但是集團在去年併購了廣泰，從威保的運動包、高爾夫球袋，到宏盛的精品皮件，現在又增加了生產行李箱的工廠（廣泰），串連中國大陸、泰國、菲律賓到越南，已經是全世界最大的箱包集團，正式走向國際化。

面對未來，洪永裕向內部經營主管公開多項運營策略，包括啟用集團策略中心、迎接自動化生產，甚至也不排除在高雄設廠的可能性，呼籲集團員工面對未來，要同舟共濟、齊心努力，再創事業體巔峰。