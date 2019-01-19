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貿協前進印度找商機　總共協助簽訂6億美金投資案

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▲▼▼印度古吉拉特州州長Mr. Vijay Rupani親自接見由外貿協會董事長黃志芳率領的台灣投資團。（圖／貿協提供）

▲印度古吉拉特州州長Mr. Vijay Rupani親自接見由外貿協會董事長黃志芳率領的台灣投資團。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

去年台灣形象展在印度創下好成績，貿協今年再接再厲，外貿協會董事長黃志芳與秘書長葉明水率領的「台灣赴印度投資與貿易訪問團」，今天（19日）在印度古吉拉特投資高峰會(Vibrant Gujarat Global Summit 2019)中，舉行「台灣投資論壇(Taiwan Investment Seminar)」，促成6億美元商機。

在外貿協會積極爭取下，我國首次在高峰會中舉行「台灣投資論壇」，除了簽署MOU外，更邀請到成大醫院院長楊俊佑及國內電動車業者創奕能源科技董事長黃振聲、其昜電動車總經理龔子琪，在論壇中介紹其服務及創新產品，讓與會的印度及來自全球的業者耳目一新。

貿協表示，這次會議促成貿協與印度GESIA IT(古吉拉特州電子與軟體工業協會)簽署MOU、台灣肥料公司與古吉拉特州肥料公司GNFC (Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals)簽署1.6億美元的投資案、國際中橡投資控股公司與古吉拉特州州政府工業發展公司GIDC (Gujarat Industrial Development Corporation)簽署1億美元的投資案，再加上先前其昜科技與Hero Electric已簽署價值約1億美元的電動機車合作、以及中鼎工程去(2018)年在貿協協助下拿下印度Adani集團價值2.4億美元之天然氣工程案等，以實質行動獲得豐碩成果。

貿協還說，這次高峰會除了台灣辦理論壇外，另外還有來自美國、澳洲、丹麥、挪威、荷蘭、烏茲別克、日本、泰國、捷克、阿拉伯聯合大公國、南韓、馬爾他共和國、法國、波蘭、德國、南非、摩洛哥、加拿大、賽普勒斯共和國等18國在此活動中辦理論壇活動，可見全球各國對古吉拉特投資高峰會的支持以及對印度未來經濟發展的樂觀。台灣團隊也透過參與此活動，躍上國際舞台，讓全球重要國家的產官學人深入了解台灣的動能。

貿協補充，為期三天的高峰會，總共有超過100多個國家共2萬5,000多位各界人士參與，台灣與會的企業代表均表示，透過參與本活動，接觸到對投資印度有興趣的全球許多重要政府成員及大型跨國企業高階主管，發現印度將是全球經濟成長的火車頭，亦對印度經商環境的傳統印象，有很大的改變，正積極評估到印度投資的可行性。

▼印度古吉拉特州州長Mr. Vijay Rupani與台灣投資團合影。（圖／貿協提供）

▲▼▼印度古吉拉特州州長Mr. Vijay Rupani與台灣投資團合影。（圖／貿協提供）

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關鍵字：貿協,外貿協會,印度,論壇,經濟部,國貿局

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