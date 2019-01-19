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去年12月台債小幅走多　外資買賣維持平穩不到10億

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）

▲根據統計，2018年12月台債表現小幅走多，整體來看外資買賣超台債市況仍屬平穩。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據櫃買中心統計，去年12月台債小幅走多，10年期公債殖利率從月初的0.96%一路走跌至年底收在0.86%，下跌10個基本點，外資買賣台債市況平穩，整體買賣超部位尚不及新台幣10億元，未有大量買超情形。

櫃買中心表示，有利於國內債券市場交易資訊公開，每月初於櫃買中心網站公布證券商債券營業金額月統計表。以2018年12月為例，渣打銀行於等殖成交系統買超131億元，另同期間法國巴黎銀行、花旗銀行與德意志銀行於等殖成交系統合計買超115億元，均屬外商銀行的自營投資部位。

▲▼107年12月份證券商債券營業金額月統計表買超前10名。（圖／櫃買中心提供）

▲107年12月份證券商債券營業金額月統計表買超前10名。（圖／櫃買中心提供）

至於外資買賣債券，僅能透過證券商（含外國銀行兼營證券商）處所議價交易，12月份統計資料顯示，除了花旗銀行在處所議價有小額賣超外，渣打銀行、法國巴黎銀行及德意志銀行均無處所議價交易，自然也沒有賣券給外資或者外資大量買超債券的情形。

櫃買中心補充，現行法令規定外資投資債券不得超過其匯入資金之百分之三十，且各相關單位均已建立必要的管理機制，並有效落實外資投資債券限額的管理，並無外資規避投資上限的情形或漏洞等情事。

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關鍵字：櫃買中心,外資,債券,證券商,公債,殖利率,投資

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