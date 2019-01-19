Snap 3高層捲入桃色醜聞遭解雇　投資人信心再動搖

▲Snap團隊高層頻繁更動已開始動搖投資人的信心。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

「閱後即焚」應用程式Snapchat母公司Snap近日有2名高層主管離職，據知情人透露，其中一人與外部承包商存有不正當關係。

Snapchat母公司Snap去年解僱了全球安全主管羅西比（Francis Racioppi），華爾街日報引述知情人士報導，主因是羅西比聘請一名與他有親密關係的女性承包商，並於兩人關係結束後，終止與她的合約。Snap人力資源主管Jason Halbert雖未參與此事，但也受到此事連累，被迫離職。

羅西比周五（18）表示自己已聘僱律師，將「調查事實真相及結果」，他稱自己並未做錯事，且在此調查之前，他就已經開始找新工作了。

綜合外電報導，這名女性承包商來自第三方諮詢公司，羅西比代表Snap公司向此承包商支付6位數美金的資金。羅西比自2017年7月起於Snap擔任全球安全主管，而Snap針對此事的調查則可追溯至幾個月前。而羅西比的下屬維貝克（Corey Webeck）因曾協助隱瞞此事，同樣遭Snap解雇。

這些人的離職僅是近期Snap高層換血的一小部分，該團隊高層頻繁更動已開始動搖投資人的信心。Snap前財務長史東（Tim Stone）僅到職8個月便離職，有媒體透露，史東離職的原因主要是因為與執行長斯皮格（Evan Spiegel）存有衝突。

史東的離職使得Snap股價大幅下挫，而近期Snap頻繁更動高層的舉動更加劇了股價動盪。Snap周五收盤股價為每股6.18美元，與其當初於2017年3月首次公開募股的股價17美元相比，下滑了60%以上。