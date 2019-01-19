經濟部玩10年挑戰　鄉民罵：只聽到撒幣的聲音

▲經濟部臉書玩10年挑戰發兩張圖，代表發展綠能，但是慘遭網友洗臉，遭批「撒錢」。（圖／取自經濟部臉書）

財經中心／綜合報導

經濟部在臉書（Facebook）臉書上發文，大玩最近在社群上火紅的「十年挑戰」，經濟部小編PO出兩張照片，大讚持續發展綠電的決心，但是下面卻被鄉民回應，只聽到撒錢、撒幣的聲音。

經濟部今天（19日）在臉書上發文，發出兩張照片，分別代表2009年空無一物的海洋及2019年有海上風機的照片，還說「看不見的海風，看得見發展綠能的決心」，大讚能源轉型及綠能先行的政策正在執行。

不過在經濟部文章下方，有許多民眾回應，「只看到灑錢的決心與漲價的可悲」，質疑政府「可以不要拿老百姓的錢亂灑在海裡好嗎」，網友還說，「比較喜歡2009那種遼闊乾淨的海景」。

另外有網友說，當再生能源價格仍然偏高的時候，十塊買電但卻只賣給民眾三塊，然後政府說電價不大漲，質疑未來電價怎麼可能不漲。日本離岸風電2019年費率是每度10元。日本的海事工程、機電等技術都比比台灣好，但日本的離岸風電今年躉購費率維持每度36日圓，約9.5-10塊台幣。而台灣自以為可以馬上超英趕美，妄想不必基礎建設、不必發展產業鏈，一覺醒來就可以擁有2塊錢的風電。

不過留言底下也有不少幫忙護航的，說台灣有得天獨厚的風場，如果好好發展也可以協助彰化產業轉型，並帶來大量就業機會並回饋地方，但是卻被政治力介入惡意阻擋，希望政府趕快解決問題。