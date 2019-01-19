差別待遇？華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻沒事

▲事實證明，國際情報界對華為的關注主要源自於華為與北京當局的關係，而非手機的製造地。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

過去一年來，一系列圍繞著華為的資安風險的報導層出不窮，加上許多歐美國家紛紛跳出來宣布禁用華為設備，但與此同時，同樣再中國大陸製造的iPhone卻一點疑慮都沒有。澳洲廣播公司（ABC）指出，事實證明，國際情報界對華為的關注主要源自於華為與北京當局的關係，而非手機的製造地。

奧本大學麥卡錫研究院主任Frank Cilluffo表示，中國大陸企業與北京當局間的關係，與美國企業及華府間的關係，本質上有著「根本歧異」。根據澳洲金融評論報16日的報導，即使是澳洲政府的外國投資審核委員會（FIRB），也不再相信中國大陸的民營公司不受共產黨控制。該報引述匿名高階官員指出，中國大陸的國家情報法不分國營及民營企業，「明文規定個人及企業都應『依令行事』」。

華為曾多次想緩解外界對其創辦人任正非的的疑慮，稱對於政府提出提供客戶資訊的要求，該公司會「斷然拒絕」。

澳洲國立大學軍事和安全法中心的教授Clive Williams表示，就他所知，至今仍未有任何證據顯示華為有從事間諜活動，「華為大部分的安全疑慮都是由來自美國競爭對手，和那些公司內部曾效力美國情報圈的資深員工所推動的。華為在5G研究領域處於領先地位，因此這可能是限制華為發展和市占的手段。顯然，在極端對立或衝突的狀況下，華為會按照中國大陸的要求行事，但如果美國政府採用美國企業的設備，美國企業也會屈就政府做同樣的事。」

雖然iPhone與華為相同都在中國大陸組裝，但Cilluffo表示，他認為iPhone與華為的風險存在著差異。「蘋果透過中國大陸製造設備，但該公司會仔細檢查及監督自身供應鏈的安全性，且蘋果擁有辨識和彌補相關漏洞和缺失的技術專長。」

Cilluffo認為，英國、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲共組的『五眼聯盟』及其他國家對華為採取前所未有的抵制行動，並非毫無用處。「我們的智慧型手機內含大量的訊息，這些訊息對手機製造商來說都是寶藏，尤其是情報機構甚至是敵國的情報機構。在這種背景下，防範華為手機並沒有錯。」

但Williams也強調，西方國家無須對華為設備太過擔憂，因為大多數國家，包括中國大陸，都有能力監看有情蒐價值人士的手機，且「不管手機廠牌為何」。澳洲智庫澳洲戰略政策研究所的訪問學者Tom Uren表示，他認為華為不太可能有竊聽和回報的預設模式，「我認為更令人擔憂的是，如果你的知名度夠高，中國大陸政府就會感興趣，屆時，你用什麼牌子的手機一點都不重要。」