　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

差別待遇？華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻沒事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華為。（圖／CFP）

▲事實證明，國際情報界對華為的關注主要源自於華為與北京當局的關係，而非手機的製造地。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

過去一年來，一系列圍繞著華為的資安風險的報導層出不窮，加上許多歐美國家紛紛跳出來宣布禁用華為設備，但與此同時，同樣再中國大陸製造的iPhone卻一點疑慮都沒有。澳洲廣播公司（ABC）指出，事實證明，國際情報界對華為的關注主要源自於華為與北京當局的關係，而非手機的製造地。

奧本大學麥卡錫研究院主任Frank Cilluffo表示，中國大陸企業與北京當局間的關係，與美國企業及華府間的關係，本質上有著「根本歧異」。根據澳洲金融評論報16日的報導，即使是澳洲政府的外國投資審核委員會（FIRB），也不再相信中國大陸的民營公司不受共產黨控制。該報引述匿名高階官員指出，中國大陸的國家情報法不分國營及民營企業，「明文規定個人及企業都應『依令行事』」。

華為曾多次想緩解外界對其創辦人任正非的的疑慮，稱對於政府提出提供客戶資訊的要求，該公司會「斷然拒絕」。

澳洲國立大學軍事和安全法中心的教授Clive Williams表示，就他所知，至今仍未有任何證據顯示華為有從事間諜活動，「華為大部分的安全疑慮都是由來自美國競爭對手，和那些公司內部曾效力美國情報圈的資深員工所推動的。華為在5G研究領域處於領先地位，因此這可能是限制華為發展和市占的手段。顯然，在極端對立或衝突的狀況下，華為會按照中國大陸的要求行事，但如果美國政府採用美國企業的設備，美國企業也會屈就政府做同樣的事。」

雖然iPhone與華為相同都在中國大陸組裝，但Cilluffo表示，他認為iPhone與華為的風險存在著差異。「蘋果透過中國大陸製造設備，但該公司會仔細檢查及監督自身供應鏈的安全性，且蘋果擁有辨識和彌補相關漏洞和缺失的技術專長。」

Cilluffo認為，英國、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲共組的『五眼聯盟』及其他國家對華為採取前所未有的抵制行動，並非毫無用處。「我們的智慧型手機內含大量的訊息，這些訊息對手機製造商來說都是寶藏，尤其是情報機構甚至是敵國的情報機構。在這種背景下，防範華為手機並沒有錯。」

但Williams也強調，西方國家無須對華為設備太過擔憂，因為大多數國家，包括中國大陸，都有能力監看有情蒐價值人士的手機，且「不管手機廠牌為何」。澳洲智庫澳洲戰略政策研究所的訪問學者Tom Uren表示，他認為華為不太可能有竊聽和回報的預設模式，「我認為更令人擔憂的是，如果你的知名度夠高，中國大陸政府就會感興趣，屆時，你用什麼牌子的手機一點都不重要。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會出事嗎
醜妹10年後進化成「白嫩渾圓女神」！同學崩潰：後悔沒追她

關鍵字：華為,蘋果,手機

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

財訊快報／休閒運動產業熱度不退

財訊快報／5G概念股可以買了嗎？

Snap 3高層捲入桃色醜聞遭解雇　投資人信心再動搖

財訊快報／七奈米強勢爆發

經濟部玩10年挑戰　鄉民罵：只聽到撒幣的聲音

差別待遇？華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻沒事

離岸風電業者真的不玩了　沃旭開第一槍投資放水流

鴻海尾牙卡司陣容全台最強　今年有田馥甄、蕭敬騰、韋禮安

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

財訊快報／休閒運動產業熱度不退

財訊快報／5G概念股可以買了嗎？

Snap 3高層捲入桃色醜聞遭解雇　投資人信心再動搖

財訊快報／七奈米強勢爆發

經濟部玩10年挑戰　鄉民罵：只聽到撒幣的聲音

差別待遇？華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻沒事

離岸風電業者真的不玩了　沃旭開第一槍投資放水流

鴻海尾牙卡司陣容全台最強　今年有田馥甄、蕭敬騰、韋禮安

過年就是要吃「堡」！摩斯漢堡期間限定新品來了　連地瓜薯條都回歸

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

高雄年貨大街熱鬧開市　領「市長紅包」人潮大排300米

前拳王泰森揭露黑歷史　賽前嗑藥還被催眠成野獸

始源求《阿爾罕》結局劇透：到底是怎樣？　釣出燦烈回覆

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

馬英九當網紅！「一日店員」賣書頻出包　粉絲愣6秒回神：你別跑

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

影／招募辣妹「陪撞球」惡老闆5賤招扣薪　14歲美少女倒賠22K

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

財經熱門新聞

9、10月發票千萬得主　8張未..

國保欠費逾10年　錯過一生少領..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

嚴凱泰過世　裕隆取消尾牙抽汽車

10大創業最短命行業　最短18..

亞洲鋁王240億身價登上富比士..

比上台表演更討厭　尾牙這橋段員..

揭中油治理黑幕　3人架空董座權..

即／威力彩2.2億　新北市1注..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

山手線被退　國發會說問題在這

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

鴻海威州廠徵才未達標遭砍賦稅

更多熱門

相關新聞

華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市

華為Mate 20 X今（19）日開賣，並於台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家門市提供排隊購機，今日微風南山門市排隊購機的「花粉」粗估超過500人。

醋男勒斃酒店女友　判刑12年定讞

保鑣緊護孟晚舟　彭博估會引渡美

英國牛津大學　停止接受華為捐款

Mate20 X爆相機宣傳照造假！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

巨大版「樂高車站」現身統一時代

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面