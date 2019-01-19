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離岸風電業者真的不玩了　沃旭開第一槍放水流

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▲▼▲▼離岸風電不玩了，沃旭能源開了第一槍，暫緩在台所有投資計畫。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

▲▼離岸風電不玩了，沃旭能源開了第一槍，暫緩在台所有投資計畫。（圖／哥本哈根基礎建設基金提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部去年11月底預告2019年再生能源躉購費率，比起去年大幅調降，過去風電業者就表明受不了，無法參與下去，今天傳出離岸風電業者沃旭發函給台灣合作的中鋼、世紀鋼及星能等廠商，說「已動工合約暫停、未動工重新議價」，宣告在台投資全面暫緩，面對外國風電業者不玩了，經濟部只說，這是「商業模式」。

據了解，過去經濟部在去年11月預告新版的再生能源躉購費率，其中離岸風電收購價格從每度5.8元調降為5.1元，降幅達12%，許多風電業者想要趕在去年底跟政府簽約，但是地方主管機關的彰化縣政府卻遲遲不發出同意函，讓業者無法取得去年的高額躉購費率，當時業者就表示，會重新思考在台投資。

經濟部能源局在去年12月召開躉購費率聽證會，當時離岸風電業者接力痛批政府決策草率，說很多成本都沒有被政府納入，甚至部分差額超過10倍，過去仰賴躉購費率來填補差額，但是一下子砍太多，只會讓業者表示不想繼續投資。

當時業者揚言說會退出台灣，國內廠商投入都會化為烏有，國內業者大吐苦水，說國內為了配合政府的國產化政策，國內設備商努力提升相關設備，並且取得相關國際標準規範，這些相關成本都沒被估計進去，另外颱風地震地質等等廠商都有額外都有額外的成本都沒算進去，現在風電業者不玩一切都化為烏有。

沃旭過去曾說，原本預定2021年併網的大彰化東南及西南風場，由於需要負擔龐大的成本，因此需要有合理的躉購費率支持，沃旭才有可能建造風場。高成本的主要原因是台灣尚無成熟且具規模的本地供應鏈、沃旭需要負擔新進供應商的學習成本、需要共同負擔建置及強化陸上電網、港口等相關基礎建設，以及因應在有颱風及地震等特殊天候條件而變更設計，大幅增加離岸風場建置及運維費用。

面對外國風電業者不玩了，經濟部只說，這是「商業模式」。

▼離岸風電不玩了，沃旭能源開了第一槍，暫緩在台所有投資計畫。（圖／資料照）

▲▼▲▼離岸風電不玩了，沃旭能源開了第一槍，暫緩在台所有投資計畫。（圖／資料照）

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關鍵字：沃旭,風電,再生能源,離岸風電,經濟部,能源局

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