勞團抗議鬆綁責任制　國發會：聽到了但勞團搞錯了

▲勞團抗議鬆綁責任制，國發會說聽到了但勞團搞錯了。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

勞團今天（19日）到國發會前抗議，因過去國發會聽取美國商會及歐洲商會等要求，因此國發會提出修改勞基法，勞團表示會侵犯勞工權益，要求國發會退回，國發會說，有聽到勞工的聲音，但是受影響的是白領勞工，不是勞團認為的藍領勞工。

台灣勞工陣線（勞陣）、全國金融業工會聯合總會（全金聯）、台北市產業總工會（北市產總）、高雄市產業總工會（高市產總）今天到國發會錢抗議並聯合召開記者會，強烈譴責國發會居心叵測，罔顧勞工休息權、陷勞工於過勞危機。勞團還說，去年開始國發會就一再配合歐洲商會跟美國商會的要求，提出鬆綁勞基法84條之1，這關係到勞工是否適用「責任制」，過去都是職業工會提出鬆綁，但這卻由政府機關提出，痛批國發會成為「資方的打手」。

面對爭議，國發會解釋，這次向勞動部提建議案，是要處理「高薪高階主管」的白領人員工作彈性。其是工商團體白領勞工自發的請求，對象不是藍領勞工，根本不會影響到勞團所稱勞工的基本權益。

國發會還說，勞團恐誤解了國發會為強化台灣國際競爭力，吸引外國人才、留住本國人才，並吸引投資，製造更多工作機會的用心。

國發會補充，這次提的建議案再歐、美各國行之有年，亞洲的新加坡與日本等國也早已採用。除了提供高薪高階主管人員工時彈性，符合新數位經濟模式所需，也不影響藍領勞工的基本權益。

▼勞團抗議鬆綁責任制，國發會說聽到了但勞團搞錯了。（圖／記者馮建棨攝）