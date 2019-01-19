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鴻海威州廠徵才未達標遭砍賦稅　富士康發出聲明

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▲▼富士康,鴻海,郭台銘,川普,威斯康辛州,歡樂山（圖／達志影像／美聯社）

▲鴻海威州廠在2018年6月破土動工（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）富士康威州廠去年破土動工，根據《華爾街日報》報導，當時承諾為美國威州創造260個工作機會，但是2018年僅提供178個工作機會，可以能導致今年無法獲得賦稅減免的優惠，對此，富士康在美國當地發出聲明。

報導內容提到，2017年7月26日美國總統川普和鴻海集團董事長郭台銘，共同在白宮宣布啟動鴻海飛鷹計畫，鴻海預計投資美國100億美元，並順利在2018年6月28日，破土動工液晶顯示（LCD）面板廠，當時承諾在威斯康辛州創造13,000個工作機會，換取威州總計41億美金的補助及稅賦優惠。

其中，富士康在2018年應該要創造至少260個工作機會，才能獲得威州41億美金的補助及稅賦優惠，但是富士康在2018年僅提供178個工作機會，因此傳出今年無法獲得稅賦減免優惠的消息。

對此，富士康在美國發出聲明，內容提到富士康仍致力為威斯康辛州創造13,000個工作機會，但是目前已經調整招聘時間進程，主要是為了敏銳的反應全球經濟狀況，並強調富士康在去年創造1,032個工作機會，其中有178個工作機會都符合2018年威州投資稅收抵免，不過第一輪不會尋求州政府共同投資。

同時，聲明提到，富士康依然堅守對威斯康星州的承諾，目前除了在威州創造超過1000個工作崗位之外，富士康到目前為止也已經在威州投資超過2億美元，對於打造出AI 8K + 5G生態系統，完成威州第一個矽谷科技園區充滿信心。

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關鍵字：鴻海,威州,賦稅,富士康,郭台銘

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