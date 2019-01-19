10大創業最短命行業出爐　踩到3紅海地雷最短18天就陣亡

▲根據調查，第一次創業平均年齡為26.4歲，創業最短命的行業包括雞排、飲料店、早餐店等，平均創業存活天數不到30天。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

台灣薪資長期凍漲，許多人投入創業領域，不過根據調查顯示，第一次創業平均年齡為26.4歲，每次創業存活時間平均4.1年，其中最長可達41年、最短僅18天就陣亡；另從創業類型發現，餐飲業、餐館業、服飾業成為創業紅海，成功存活機率均低於平均值。

104人力銀行從資料庫分析超過1.2萬名創業家輪廓發現，第一次創業平均26.4歲；年齡級距分布，不到20歲就創業的占7.8%，20歲至25歲占31.6%，26歲至30歲占32.3%，換句話說，不到30歲的青年創業合占71.7%；30歲至40歲的壯年創業合占23%，累積一定社會經驗，40歲以上才中年創業合占5.3%。

進一步分析創業型態，其中「餐飲業」（包括手搖飲料店、咖啡店等）以19.3%拔得頭籌，緊追在後的是餐館業（包括餐廳、熱炒等）占15.5%，服飾批發零售業占13.9%，由此可見多為民生消費相關。至於因應科技發展而興起的網際網路相關業，進入門檻較高，僅占2.9%。

▲調查顯示，創業三大紅海為餐飲、餐館、服飾，也是最多人投入的領域。（示意圖／記者張一中攝）

調查也發現，曾經創業的1.2萬人當中，平均創業1.05次，「打不死的蟑螂」最多創業4次。平均每次創業存活4.1年，創業3大紅海（餐飲、餐館、服飾）由於競爭更激烈，平均存續期間為3.4至3.7年，皆低於平均值；平均每次創業最長存活41年、經營水電材料行，最短只有18天、加盟義大利麵店。

分析創業最長壽的前10名，多半為材料、工程、工業、印刷等專業技術店家，均超過36年；創業最短命的前10名，分別是雞排、夜市擺攤、飲料店、早餐店、花店等民生消費，由於進入門檻低、競爭者眾，皆不到30天。

104人力銀行總經理黃于純表示，不想當打工仔、想創業為自己工作是部分上班族的夢想，尤其反映在30歲以下的年輕世代，同時她也建議，不論是否創業，職場已是日後創業的前哨戰，在公司內實地操演商業模式，訓練戰略和戰術的思考能力，測試自身是否具備業務、行銷、研發、或組織能力等，至少準備一年半到兩年的行動策略方案，避免因盲動而掉進「創業黑洞」。