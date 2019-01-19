娛樂產業新戰場！Netflix自曝最大的威脅是《要塞英雄》

▲Netflix在致股東的信函中表示，自己面臨的最大威脅並非HBO，而是熱門吃雞遊戲《要塞英雄》。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

影音串流平台Netflix周四（17）發布好壞半參的財報，雖然其用戶全增長高於預期，但營收增速減緩及本季財測卻不如預期。Netflix在致股東的信函中表示，自己面臨的最大威脅並非HBO，而是熱門吃雞遊戲《要塞英雄》（Fortnite）。

Netflix在信中寫道：「比起HBO，我們最大的競爭對手（而且我們還輸了）其實是《要塞英雄》。」富比士（Forbes）記者John Arthur撰文表示，當第一次讀到這句話時，讓他相當困惑，對於Netflix這家串流影音巨頭來說，要與《要塞英雄》競爭似乎是件奇怪的事。但愈認真思考，愈覺得這個陳述有其意義。這也突破了過去大家對於「競爭」的概念。

在此之前，在討論到Netflix競爭對手時都集中在串流媒體上，如亞馬遜、Apple iTunes、Vudu，當然還有HBO，以及即將推出的迪士尼串流媒體服務。然而，Netflix在給股東信函中的這句話卻突人令人意識到，這些娛樂平台的競爭項目不再僅限於用戶數量、技術質量及內容的多少、好壞。現在這些娛樂產業的戰爭已轉移至誰能爭取到觀眾有限的螢幕使用時間。

畢竟，所有人一天都僅有24個小時，在這24個小時內，大多數人都僅有一小部分時間盯著螢幕。因此，一旦這些娛樂平台克服了國際公認的最初戰場後，下一個目標就是挑戰盡可能地吸引觀眾駐足更長的時間。

雖然《要塞英雄》的人氣爆棚可能只是曇花一現，未來會逐漸趨於平緩。但Netflix的顧慮在於，《要塞英雄》恐怕已開啟了「潘朵拉的盒子」，隨著遊戲未來不斷推陳出新，勢必會瓜分掉更多民眾的時間。Netflix近日推出了互動電影《黑鏡：潘達斯奈基 》（Black Mirror:Bandersnatch）也許就是為了抵禦像《要塞英雄》這樣的能與玩家互動的遊戲。

無獨有偶，美國任天堂總裁兼營運長Reggie Fils-Aime去年10月也曾公開指出，儘管許多人都會將任天堂與其他遊戲硬體製造商（Sony、微軟）進行比較，但他其實並未將Xbox和PlayStation視為競爭對手。消費者除了吃飯、睡覺、工作與上學的時間外，「剩下的時間都是娛樂時間，這就是我所爭取的東西。」

「那些上網、看電影、看電視的時間，就是我每分每秒都在爭取的所有娛樂的時間。我們的競爭對手比起和索尼、微軟的直接競爭要大得多。所以我必須分秒爭奪，我必須要有創造力和創新才能贏得這場戰爭。」

Netflix雖然已是串流霸主，但預估目前也只能掌握全美約10%的電視觀賞時間，手機觀賞時間所占的比率較低。美國以外市場由於市占率不如美國，因此Netflix掌握的螢幕使用時間比率更低。也難怪Netflix要擔心起「社群遊戲」用戶體驗的魔力，如雨後春筍般出現的各種新串流服務恐怕也要開始擔心消費者是否有足夠的時間，願意觀看他們砸大錢投資的內容。