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財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

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（圖／財訊快報季刊 提供）

AI的應用廣泛，像是醫療、製造、交通、資安、社交等，而廣達初期在AI上面的發展，會先鎖定醫療、智慧製造與智慧家庭等領域。

【文／王宜弘】

全球首屈一指的筆電代工大廠廣達，2018年過30歲生日，面對的卻是詭譎多變的美中貿易大戰。不過，堪稱台灣科技界老學究、近年醉心人工智慧（AI）研究的董事長林百里，即便面對此一重大威脅，仍不改樂觀的態度，認為雲端伺服器市場在資料中心需求持續放大下仍將「高成長」。

大舉購地回台生產

事實上，伺服器產業在這一波貿易戰駁火中首當其衝，當手機、PC等終端消費性商品都尚未列入關稅清單時，伺服器因資安疑慮就優先列入，2018年9月下旬已展開10％的關稅課徵。

這對近年仰賴雲端伺服器而成長的廣達不能說不是重中之重。因此，廣達積極因應，措施之一就是大舉回台生產，其中，包含斥資42.8億元買下廣達林口總部隔壁中環的土地與建物，這個廠區光土地就高達1.1萬坪，與廣達總部對面的原廠區面積相當。而不光是作為伺服器的生產基地，這裡也將是廣達新設「AI實驗室」的所在地，角色吃重。

林百里指出，美中貿易戰對廣達沒有很大的影響，因為廣達已經陸續與客戶協調，會把高端的產品移回台灣來做。他說，雖然回台灣生產的成本稍微高了一點，但是客戶也都願意加價採購。除此之外，廣達在美國加州、田納西州以及歐洲的德國都有工廠，也都可以因應貿易戰進行調整。

因此，林百里對2019年的市況仍然以審慎樂觀的態度看待。他直言，2019年筆電與雲端市場的變化不大，尤其雲端市場，在資料中心需求下，2019年仍是高成長的趨勢。

不過，除了展現對雲端伺服器業務成長的信心之外，一向稱自己與副董事長兼總經理梁次震的分工是「負責18個月以後的事情」的林百里，這幾年醉心人工智慧的研究，不但言必稱AI，且預言AI將是最後一波革命，因此他的研發期已經從18個月拉長到30個月，為30個月以後做準備。

廣達這次在台擴廠，除了因應美中貿易戰之外，主要的原因還是要發展AI。林百里透露要成立「AI實驗室」，看好AI對以硬件為主要生產業務的廣達將是一個大商機。他對AI的熱情，可以從他自述「好像回到30年前創業時的心情」看出來。他說，廣達今年30歲，而他自己則是70歲，加起來100歲，廣達必須要重新思考要做什麼事情，「30歲都已經是博士畢業的年紀了」，要做博士生的事情。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第201901期》
或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20190117_01NAP/index.html 訂閱；內有當期更多精彩的文章

（圖／財訊快報季刊 提供）

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