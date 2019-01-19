財訊快報／休閒運動產業熱度不退

全球瘋運動，戶外休閒、室內健身運動需求皆逐年成長，推升休閒運動產值不斷創新高，而台灣供應鏈及本土健身中心也持續迎接高成長。

【文／陳浩寧】

隨著健康意識抬頭，全球掀起運動健身熱潮，據國際調查機構Plunkett Research指出，全球每年運動休閒相關產業總產值達1.5兆美元，而這股「運動瘋」也反應在國際運動品牌財報上，包含Nike、Adidas、Lululemon等運動休閒品牌，2018年12月所公布的最新財報皆交出亮眼成績。

Nike銷售夯 豐泰業績旺

其中，Nike在2018年展現強勁成長動能，在12月所公布的最新財報中，營運表現亮眼，在地區方面，除北美營收連三季成長外，大中華地區營收更較2017年同期有逾三成的增長；而在產品別方面，在服飾及鞋類產品銷售皆達雙位數成長，推升單季獲利年增逾一成，EPS0.52美元，優於市場預期。

台灣最純的Nike的概念股非製鞋大廠豐泰莫屬，有將近九成的營收來自第一大客戶Nike，而Nike的銷售成長表現，也直接反應在豐泰2018年前11月獲利上，EPS達7.11元，不只創下同期歷史新高，更賺贏過去以往全年度的獲利表現，2018年獲利將攀上歷史新高紀錄。

此外，2020年即將迎來全球體育盛事─東京奧運，運動風潮有望持續熱燒，Nike看好2019年銷售可望持續維持成長，因此將營收成長目標從中高個位數調升至高個位數增長，法人預估，在Nike銷售前景樂觀下，豐泰2019年獲利有望維持雙位數成長，續創新高紀錄。

而提到最受歡迎休閒及運動項目之一，自行車運動絕對榜上有名，然在共享單車崛起，及休閒運動精緻化的趨勢下，自行車需求跳脫以往的代步需求，轉向「精品」路線，如近年銷售火熱的高單價電動自行車，即是自行車精品化的指標之一。

電動自行車銷售成長強勁

據統計，2017年歐盟電動自行車銷售數量逾200萬輛，較2016年成長21％，其中以德國銷售量居冠，達72萬輛，年增近兩成。德國是歐盟最大的自行車市場，2017年自行車總銷量約385萬輛，等於每賣出五台自行車裡，就有一台為電動自行車，且電動自行車平均價格達2300歐元，整體自行車平均售價則為698歐元，平均單價上升超過三倍。

隨高價電動自行車在歐盟銷售持續暢旺，自行車雙雄巨大、美利達2018年前三季在電動自行車出貨皆有雙位數成長，帶動第三季獲利大回神，單季獲利雙創下12季新高，其中，巨大2018年前三季累計電動自行車產銷量已超過30萬台；美利達前11月電動自行車出口台數則來到近13萬台，大幅優於去年全年9.3萬台的表現。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第201901期》

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