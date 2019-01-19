勞團抗議國發會提案鬆綁責任制　要求撤回保障勞工權益

▲勞團到國發會前抗議國發會提出鬆綁勞基法責任制，要求國發會撤回提案，不要侵犯勞工權益。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

勞團為了抗議國發會聽取外國商會而鬆綁勞基法，大開責任制大門，要求國發會撤回提案，別讓勞工深陷職災風險。

台灣勞工陣線（勞陣）、全國金融業工會聯合總會（全金聯）、台北市產業總工會（北市產總）、高雄市產業總工會（高市產總）今天到國發會錢抗議並聯合召開記者會，強烈譴責國發會居心叵測，罔顧勞工休息權、陷勞工於過勞危機。

勞團還說，去年開始國發會就一再配合歐洲商會跟美國商會的要求，提出鬆綁勞基法84條之1，這關係到勞工是否適用「責任制」，過去都是職業工會提出鬆綁，但這卻由政府機關提出，痛批國發會成為「資方的打手」。

勞團要求，國發會立即撤回提案，責任制不能隨意鬆綁開大門，更不能用薪資門檻來區分，否則只要有了先例，台灣工商團體就會跟上，過去甚至有工商團體提出月薪4到6萬以上的勞工就應該採用責任制，這樣的改變對於勞工是否有必要性，要求國發會不要再以「勞工權益」作為拚經濟的祭品。

▼勞團到國發會前抗議國發會提出鬆綁勞基法責任制，要求國發會撤回提案，不要侵犯勞工權益。（圖／記者馮建棨攝）