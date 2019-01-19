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財訊快報／5G概念股可以買了嗎？

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（圖／財訊快報季刊 提供）
5G在2020年全面商轉，迎接十年黃金商用期，商機龐大，讓美中兩強不惜發動貿易戰爭霸主；2019年起基礎建設、試營運等階段先展開，下半年手機更將問世。

【文／何美如】

眾所矚目，被外界喻為企業科技躍進最後一塊拼圖的移動通訊技術第五代─5G，已於2018年第二季底公布獨立組網（SA）5G NR標準，第一個針對商用的國際5G標準正式出爐；換言之，電信商與設備商將啟動5G基礎建設的布建。

5G網路通信技術標準分成R15、R16兩個階段，3GPP為5G標準規格主要制定者，第一階段R15是制定5G基本標準，可分為早期版本R15 NR NSA（新空口非獨立組網），對應4G核心網＋4G基站為主＋5G基站為輔的5G網路部署方式，2017年12月標準已凍結；主要版本R15 NR SA（新空口獨立組網），對應5G核心網＋5G基站的網路部署，已於2018年6月完成。

貿易戰意在爭全球5G龍頭

原計畫2018年12月凍結的延遲版本R15 Late Drop，確定推遲到2019年3月，曾一度引發市場憂心，然Late Drop定義為其他遷移體系結構，使用需求不迫切，並非運營商5G組網的主流架構，業內人士認為，不會影響全球5G商用部署進程。R16則是規範5G附加功能，例如共享頻譜、超低延遲、基地台間相互通訊及協調任務，預計2019年底完成。

負責監督5G技術標準制定的國際電信聯盟ITU，願景為承載海量、實時（In-Time）的高速通訊需求，規範將支持每平方公里100萬個互聯網設備、1毫秒延遲以及數據包從一點到另一個點的時間量、更高的能效和頻譜效率，以及高達每秒20GB（Giga Bit）的峰值數據下載速度。5G傳輸速度高達10Gps，比4G快達100倍，萬物聯網將讓車聯網、行動醫療、智慧城市、VR/AR、無人駕駛等關鍵應用變得可靠。

5G潛在商機無窮，全球IC設計大廠高通先前在5G峰會就預測，2035年全球產值上看12.3兆美元，幾乎相當於美國消費者在2016年的全部支出，並超過了2016年中國、日本、德國、英國和法國的消費支出總和。5G價值鏈更可望帶來2200萬個就業機會，在2020～35年期間，5G對全球GDP成長的貢獻程度，堪比印度等經濟規模的經濟體。

事實上，行動通訊的研發和制定本來就是一種國力的競賽，5G更是匯集人工智慧、自駕車、物聯網等各種高科技產業的技術核心，也因此，在5G技術剛萌芽之際，各國無不積極發展布局，甚至近期美中貿易關稅戰也劍指5G主導地位，甚至是全球科技霸主寶座的殊死戰，外界揣測，川普政府雖以捍衛公平、國安之名義發動貿易戰，其實可能只是緩兵之計，用意在爭取更多時間和喘息空間，要在5G賽跑中超前。

5G競賽主要分為兩個梯隊，第一梯隊就是中國、美國、日本和韓國，美國最早發布5G高頻頻譜規劃，在2018年4月、11月兩階段釋出，英國4月，南韓6月，日本預期於2019年3月和5月，中國則自2018年下半年開始至2019年上半年釋出，歐盟、德國、澳大利亞等則屬於第二梯隊。

隨著頻譜陸續釋出，以及相關標準逐漸確立後，全球各大電信公司也正積極進行5G商轉規劃，包括美國電信商Verizon、及AT&T 2018年底商用化，南韓三大電信公司規畫於2019年3月推出5G服務，日本電信商則規劃於2020年7月東京奧運會上展示5G商用，而中國三大電信亦於2017～18年進行城市試點，預計2020年正式商用。

2018年尚處於試點試驗階段的5G，2019年將進入預商用階段，2020年則會進入全面商用。啟動十年黃金商用期，而局端為主的基礎建設商機將會優先啟動，採用大基站結合小基站的模式，以大基站布局為優先，小基站則預期2019年下半年跟上。4G轉移升級到5G，也會帶動電信商對現有傳輸設備進行升級，拉動核心網路設備升級潮。

光傳輸模組商機達百億美元

市場推算5G大基站數量約為4G的1.1～1.5倍，預估中國約374～510萬座，全球則預估約750～1000萬座；小基站部署則約為大基站的1.5～2倍，預估最高可達2000萬座。不過，全球大型基地台系統廠市場封閉寡占，光Ericsson、Nokia、中興通訊、華為四家業者就囊括75～80％市場，國內光通訊業者在局端只能吃到零組件的商機，以及網通設備升級趨勢。

5G的基地台架構也有變革，除了可沿用4G時代的前傳＋回傳架構外，亦在回傳架構中分離出中傳與回傳方式，演變成前傳＋中傳＋回傳的架構。業界推估，光中國就需建設450萬座5G基地台，前傳的光收發模組數量約2700萬個，產值約達35億美元，若加計中傳＋回傳的模組產值合計將有96億美元的規模，傳輸需求市場可觀。

國內元件廠包括上游的聯亞，中下游的光環、華星光、聯鈞，模組廠眾達-KY、光聖，濾片廠統新、東典，及微波通訊廠昇達科均可望受惠。

眾達是台灣唯一已經出貨5G基地台光收發模組的公司，完整布局統傳網（xHaul）中，包括前傳（Fronthaul）、中程（mid-haul）、接取（access）等，提供一個光纖整合解決方案，骨幹網也往100G開發。隨著用於儲存網的32G單通道的變更設計解決，2018年底起出貨量放大，乙太網市場用的25G光收發模組也有機會發酵，長距離100G、400G也都在合作開發中，2019年業績可望重新躍起。

受到中國FTTx市場調整，GPON需求疲弱影響，光環、華星光近二年營運轉虧，聯鈞獲利也出現腰斬，不過，隨著市場庫存調整近尾聲，產品線調整往更高速，以及資料中心應用移動，營運有機會回升。昇達科則受惠微波、毫米波在回傳網路、毫米波基站建置商機，最快2019年中就會進入鋪設期，現已和華為、易利信、Ceragon等客戶在合作開發。新興國家則持續布建4G/LTE，濾波器／雙工器、耦合器／轉換器等出貨持續增長，衛星寬頻通訊網路（VSAT）也陸續攻下新客戶，未來幾年業績將堆疊創高。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第201901期》
或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20190117_01NAP/index.html 訂閱；內有當期更多精彩的文章

（圖／財訊快報季刊 提供）

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