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財訊快報／七奈米強勢爆發

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（圖／財訊快報季刊 提供）

無奈蘋果、高通加上華為聯手砍單，台積電第一季七奈米遇亂流，第二季後利用率將開始回升，下半年隨著AI與5G晶片訂單大舉釋出，七奈米產線又將供給告急。

【文／李純君】

七奈米成為台積電最引以為傲的產線，其利用率的高低，牽動台積電一年營收與獲利的起伏，早先估計進入2019年後，即使步入第一季的產線淡季，七奈米依舊可以滿線，無奈蘋果、高通加上華為聯手砍單，台積電的七奈米在第一季無法發揮應有的貢獻，更無法繳出淡季不淡的成績單，不過進入第二季後，利用率將開始回升，下半年隨著AI與5G晶片訂單大舉釋出，台積電七奈米產線又將供給告急，2019年營運將先蹲後跳。

Q2起AI和5G晶片訂單陸續到位

蘋果2018年新機銷售遠不如預期，以及美中貿易戰蔓延，終端市場買氣急凍，台積電最自豪的七奈米產線在2019年首季算是遇到亂流，產能利用率從原先預期的可以滿載到剩下九成左右，連帶讓台積電第一季營運展望拉警報，還好進入第二季後，Xilinx等客戶投片量大增，加上AI晶片訂單陸續到位等挹注下，台積電七奈米產線利用率將開始回升，連帶更在AI、5G、汽車電子等加持下，下半年諸多新款七奈米的高單價晶片要問世，讓台積電七奈米產線利用率再度衝上滿載水位，甚至有望再度大滿線。

回顧台積電的七奈米，因為驗證期至少長達半年，所以客戶端真正開始大舉拉貨時間多半源自2018年第四季，當時台積電主要有七大客戶加持，包括蘋果A12核心處理器、高通（Qualcomm）Snapdragon 855、海思（華為）的麒麟980、賽靈思（Xilinx）的聖母峰（Everest）可程式邏輯晶片、AMD的「Rome」的伺服器處理晶片和「Vega 20」繪圖晶片，以及大陸寒武紀的AI晶片，和比特大陸七奈米比特幣挖礦運算ASIC，在上述七奈米訂單加持下，雖然2018年第四季中旬過後，半導體景氣有明顯降溫跡象，但台積電受惠於七奈米製程滿線，單季營運依舊表現穩健。

但慘的是，進入2019年開始，蘋果因為在2018年推出的3款手機售價太高、定位不清，銷售量甚為糟糕，連帶導致在台積電採用七奈米製程的A12核心處理器，晶片庫存水位高，而蘋果更在2018年底通知台積電，停止拉貨，且在2019年第一季停止釋單。蘋果喊卡，台積電七奈米產線利用率大降，原先台積電預期，高通與華為（海思）的七奈米訂單可以適時補上閒置產能，無奈美中貿易戰打亂整個市場節奏，終端市場買氣大受打擊，高通不單延後對台積電七奈米的下單時間，也大砍釋單量，同樣的，海思也對台積電告知，首季下單數量將比原先短少三～五成，這讓台積電2019年首季的七奈米產線利用率，拉了警報。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第201901期》
或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20190117_01NAP/index.html 訂閱；內有當期更多精彩的文章
 

（圖／財訊快報季刊 提供）

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