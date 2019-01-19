特斯拉減支裁員　分析師看漲：裁員意味生產力提升

▲多名分析師認為，特斯拉裁員目前看來並不是一個壞消息。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）週五（18）宣布裁員7%，消息一出特斯拉18日盤後股價重挫近8%。不過多名分析師卻認為，特斯拉裁員目前看來並不是一個壞消息。

Jefferies公司分析師Philippe Houchois在給投資人的報告中表示，降低員工人意味著生產力的提升，「我們認為，這與成長率放緩速度一致，但重點是生產力與流量改善的程度。」該報告發布的幾個小時前，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布將裁減7%正職員工。截至去年10月，特斯拉公布的總員工數為4.5萬人，以此計算，此次裁員人數估計為3150人。Jefferies公司估計，這波裁員將影響3200人至3500人，Houchois認為，特斯拉的裁員消息並不令人驚訝。

Oppenheimer研究分析師Colin Rusch在CNBC節目「Squawk Box」中也表示，這不是一個令人意外的消息，「這對我們來說，就是積極採取降低成本的行動，也有部分原因是為今年力拚Model 3大量交車整軍待發。」

其他4名分析師，包括Beird的Ben Kallo、Wedbush的Dan Ives、Canaccord Genuity的Jed Dorsheimer及Consumer Edge的Derek Glynn也都認為，裁員對特斯拉來說是件好事。

據Kallo的說法，成本控管是「特斯拉過渡至下一個成長階段」的關鍵，裁員消息一出，Beird準備逢低買進。Ives認為，特斯拉有望在未來12個月至18個月內成長成為一家更強大、獲利更高的公司。Dorsheimer也看好特斯拉在2019年的展望，而Glynn則肯定特斯拉，繼多年來營運大幅虧損後，管理階層如今聚焦於達成每季獲利目標，令人鼓舞。

花旗集團的Itay Michaeli則是少數幾位對特斯拉抱持懷疑態度的分析師之一。他在報告中表示，特斯拉調降第4季財測並宣布裁員，支持「特斯拉（第3季）亮麗財報難以為繼的論點」。

特斯拉股價18日在紐約股市盤初大跌7.8%至320.4美元。

以下是各分析師給特斯拉的目標價：Jefferies預期特斯拉股價上看450美元、Oppenheimer認為上看418美元、Consumer Edge預估每股上看350美元、Canaccord Genuity預估可漲抵323美元，Wedbush和Baird更分別把目標價訂估為440美元和465美元。至於花旗集團則認為會跌到284美元。