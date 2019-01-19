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國民年金大限倒數12天！錯過補繳首期保費1508元　終生少領50萬元

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▲▼針對高齡者開辦的以房養老政策，9月底申貸額突破百億。（圖／路透社）

▲國保首期保費最後繳費期限快到期，民眾若錯過一年下來至少損失近3萬元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

2008年開辦的國民年金保險「十年大限」倒數12天，補繳期限將在1月31日陸續到期，被保險人若欠繳首期保費，將喪失月領金額4816元，只能改採B式，也就是2377元，一年下來少領近3萬元，只要先繳首期保費1508元，就可申請較優渥的請領方式，讓民眾一次搞懂不繳的損失有多大。

國民年金是自2008年開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並會自動納保，目前以勞保投保薪資分級表第一級1萬8282元為月投保金額，每月保險費由政府負擔4成（658元）、被保險人自付6成（987元）。國民年金提供供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。。

依照國民年金法第30條第1項第1款及第2款規定，國保老年年金按下列2種方式計算，首先是A式，月投保金額乘以保險年資，再乘以0.65%所得的數額，加計3628元，另一種則是B式，月投保金額乘以保險年資，再乘以1.3%所得的數額，外界普遍會選擇A式較為優惠，不過卻得符合2條件，首先是不能欠繳保險費，且目前正領其他的社會福利津貼。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲國民年金保險10年大限快到了，若首期未繳費將會影響其他給付資格。（示意圖／記者張一中攝）

勞保局表示，國民年金保險有緩繳「十年大限」，被保險人只要有1個月欠費超過10年，就不得請領基本年金3628元，同時年資將作廢，距離十年大限倒數計時，第一期繳費的限期將是本月底，屆時將影響領取其他給付的資格。

舉例來說，一名花花在2008年10月開辦時，就參加國保，首期保費加上迄今的利息，得要繳1508元，因此符合請領國保資格者，只要在1月底繳完首期保費，即可申請老年年金，否則積欠首期保費，除了這兩個月的年資作廢，屆時也不得領取每月基本年金3628元，加上年資一共4816元，每月領取金額則變2377元，一年就減少2萬9268元。若以65歲開始領、國人平均壽命83歲計算，相當於少領52萬6824元。

根據勞保局統計，曾經符合國民年金資格的人數約有984萬人，目前被保險人數則為330萬餘人，而國保生效卻有欠費者共有192萬人，已退保人數達204萬人；另外，在欠費的396萬人中，約有221萬人連1期都沒有繳過。

勞保局說，如果被保險人從國民年金開辦迄今從未繳費過，保費累計下來也是一筆可觀的數目，因此符合個人年所得未達50萬元者，可辦理分期繳納，最多可分40期，反之若不符合資格者，必須得一次繳清完畢。

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關鍵字：勞動部,勞保局,國保,年金,保費,給付,勞工,失業

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