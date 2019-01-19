台積電、英特爾雙雄交鋒　外媒：互有消長、隱憂

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

台積電與英特爾之間持續競爭，近來台積電在製程技術上出現領先，搶食英特爾訂單，但近期卻受iPhone銷售放緩影響，導致業績拖累，外媒認為，雙雄在發展上皆各有隱憂。

據《華爾街日報》報導，台積電去年在縮小微處理器尺寸的製程技術上超越英特爾（Intel），搶下了蘋果公司（Apple）iPhone處理器和輝達（NVIDIA）繪圖晶片的訂單，台積電同時也為超微半導體公司（Advanced Micro Devices）生產最新的服務器處理器系列，報導認為，台積電近期讓英特爾非常不好過。

但報導也指出，這一領先優勢也沒讓台積電免於一些痛苦。因為受到iPhone銷售放緩和加密貨幣泡沫破滅導致繪圖晶片庫存暴增等影響，都衝擊了台積電的業績。該公司在17日指出，第四季度收入同比僅增長2％至94億美元，同時預測今年第一季降下降14％，為10年來最大跌幅。

▲英特爾（intel）。（圖／路透社）

而爾台積電相比，英特爾表現卻相對好，該公司收入和營業收入創下歷史新高皆創下歷史新高，是2011年以來表現最好的一次。英特爾近期因業界晶片供應吃緊而受惠，今年將主力放在個人電腦（PC）與伺服器市場價位較高的產品，因此躲過近期智慧型手機放緩的衝擊。

但英特爾要面對的挑戰也不少，因為隨著該公司加資本支出、提高產能，個人電腦晶片價格居高不下狀況有望趨緩，此外，個人電腦的需求也出現降溫，據調研機構Gartner的估計，去年第四季全球個人電腦的出貨量同比下降4％ 。

而在資料中心方面，因為超微半導體公司推出由台積電代工的最新伺服器晶片，搶走部分英特爾市場。此外，亞馬遜、Google和微軟等公司，過去兩年因為大舉推行雲端服務而推動晶片銷售預計會放緩 。