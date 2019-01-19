上班族參加尾牙「只想好好吃飯」　最討厭5大橋段..上台表演才排第4

▲根據調查，逾8成上班族今年能夠吃尾牙，多數人只想好好吃一頓飯。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

即將邁入金豬年，各家企業陸續舉辦尾牙聚餐及抽獎等活動。調查顯示，逾8成上班族今年能夠吃到尾牙，其中近5成的人最討厭舉辦在假日，甚至最受不了遇到長官致詞冗長、被迫上台表演等5大橋段，反而會讓員工吃得不盡興。

根據1111人力銀行「上班族尾牙心聲調查」，高達8成6上班族今年確定能吃到尾牙，其中有83.24%的人表示歷年都有尾牙可以吃，今年有但去年沒有的人則有2.79%、去年有吃尾牙但今年取消的比例占7.45%，另有6.52%最悲傷的上班族坦言，歷年都沒有尾牙可吃。

▲不少企業在尾牙上會舉辦抽獎活動，上班族最想要抽到現金、汽車等獎項。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

調查顯示，上班族吃尾牙時最害怕遇到的狀況依序是「老闆長官／貴賓致詞冗長」、「尾牙變政治人物政見發表會」、「菜不夠吃／難吃」、「被迫上台表演」及「尾牙活動冗長／超時」。反之，最期待的尾牙橋段則是「老闆宣佈年加薪／年終加碼」、「拱老闆／長官加碼獎金」、「抽獎節目」、「只想低調吃飯」、「明星藝人表演」等。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，尾牙不僅是犒賞員工的餐會，也是老闆彰顯政商關係的重要場合，但冗長的貴賓致詞以及老闆訓勉，經常讓尾牙現場延伸為公司幹部會議，不僅打壞員工興致，甚至拖延活動時間，造成與會人員身心俱疲。

不少企業在尾牙上祭出現金、抽獎摸彩等活動，甚至請藝人表演助陣，犒賞員工一整年來的辛勞。調查也發現，上班族最想要的獎項除了現金之外，其他的獎項包括「汽車」、「禮券／提貨券」、「智慧型手機」、「機票」、「筆電／平板電腦」，對員工來說把現金放進口袋才是王道。