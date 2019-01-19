削減成本！馬斯克宣布特斯拉將裁員7％正職

▲美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

日前馬斯克（Elon Musk）才宣布他的火箭公司SpaceX將裁員10%，現在他為了提升特斯拉（Tesla）Model 3車款的產量，將對特斯拉進行裁員，預計將裁7％的正職員工。

據CNBC報導，特斯拉（Tesla）將進行裁員，預計將裁7％的正職員工，而在一封馬斯克給員工的電子郵件中表示，「特斯拉需要進行這些成本削減，同時提高Model 3車款的產量，並在未來幾個月裡進行許多製造工程的改進。」馬斯克也提到，「為了能大規模生產價格合理的乾淨能源產品，必然需要極大的努力和不懈的創造力，我們會盡力推動這項事業。」

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克。（圖／路透）

雖然特斯拉明確要裁員多少人仍未公布，但據馬斯克去年10月的一條推特貼文，文中提到當時特斯拉員工數為45000人，因此若是真的裁員7％，將會有3150位員工被裁員。

今年對特斯拉說可能是充滿挑戰的一年，因為在宣布裁員前，特斯拉在本周就宣布要停產Model S車款和Model X SUV的最低價版本，新車主能透過親友推薦代碼免費使用特斯拉充電站「Supercharger」6個月的計畫也被取消。

馬斯克表示，從5月開始，特斯拉必須要在全球市場提供中階版的Model 3車款，因為特斯拉必須要接觸到更多能負擔該公司車款的客戶，該公司也將繼續開發低價款的Model 3車款。