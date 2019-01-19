嚴凱泰過世裕隆取消尾牙抽汽車　主管：大家沒心思吃

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農曆年前各大小企業紛紛舉辦尾牙，但裕隆集團因為董事長嚴凱泰在去年12月3日食道癌離世，今年尾牙通通取消，就連往常大手筆抽汽車的大獎也沒有了，只有各單位各自舉辦聚餐，整個集團上下仍沉浸在悲傷的氛圍中。

▲裕隆集團今年取消尾牙，往年加碼抽汽車的大獎也跟著沒了。（圖／裕隆集團提供）

裕隆集團每年舉辦尾牙都會拿出加碼抽汽車的大獎，2015年甚至一口氣送出8輛車，今年卻因為嚴凱泰過世而取消活動；裕隆主管向《中國時報》透露，已改由各單位各自舉辦聚餐，一切從簡進行，畢竟董事長過世了大家還很悲傷，沒什麼心思吃尾牙，子公司則是授權讓他們自行評估是否舉辦。

嚴凱泰2018年12月3日食道癌離世後，集團遵照他生前的遺願，不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，僅在本月25日舉辦追思音樂會；而11日出殯時，送葬的車隊從陽明山住宅開往新北市金山區金寶山墓園，由於金山多雨，現場搭起各種大大小小的帳篷，從主墓區到通道直接連成一氣，最後葬在已故的父親嚴慶齡、母親吳舜文墓位旁。

▲嚴凱泰在2013年尾牙高舉hTC Butterfly蝴蝶機，展現愛用國貨的決心。（圖／東森新聞）

金寶山一名員工向《ETtoday新聞雲》記者透露，嚴凱泰生前如果到北海岸洽公或是旅遊，都一定會特地前來探視父母親，看得出來親子間感情很好，「他是個孝子」，所以死後才會葬在一起。

至於未來將如何發展，裕隆集團方面曾發表聲明表示，嚴凱泰一直要求必須強化旗下各事業健全的公司治理，，並在2009年成立裕隆經管企業公司，建立集團總管理處決策與管理體制，未來仍會按照這個模式運作，集團及各事業公司策略發展方向不變。