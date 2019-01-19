9、10月千萬中獎發票8張未領　30元買土司得主已抱走大獎

▲107年9-10統一發票千萬元得主，還有8位還位兌領。（圖／記者許力方攝、財政部）

記者吳靜君／台北報導

快翻找發票！107年9-10月期統一發票1,000萬元特別獎中獎號碼為「96363025」，中獎張數共計17張，其中還有8張還沒有兌領。而只花30元在台北市內湖區全家德陽店買花生醬厚片土司的幸運兒，已經抱走了千萬大獎，所以還沒兌領的民眾手腳要快！

財政部表示，107年度9-10月期統一發票兌領期限只到今年(108)年3月5日，民眾趕快找找發票，那個幸運兒可能是你，不要與財神爺擦身而過了。

根據財政部未兌領的清冊裡，107年度9-10月期統一發票1,000萬元特別獎，有8張尚未兌領，其中台北市有2張尚未兌領，包含在7-ELEVEN台北市信義區吳興街上的信醫門市所賣出的菸品2包花費180元；以及台北市中山區復興北路164號1樓之1的電子商務FUN NOW兌換碼1組，花費399元。

新北市則有1張，是淡水區淡金路一段497號台灣自來水公司，繳交水費596元。桃園市也有1張在林口長庚醫院花75元停車的千萬大獎得主尚未兌領。新竹縣則有2張還未兌領，其中一張市新竹縣新豐鄉山崎村建興路一段116-2號的來電書局文化生活廣場花54元買文具；以及竹北市自強南路上的7-ELEVEN鹿家門市買飲料45元。

彰化縣也有1張未領，在彰化縣芳苑鄉和平村芳漢路王功段251號的中油東亞正站加九五無鉛汽油95元；高雄也有1張，為位在高雄楠梓區中陽里建楠路上的美華泰流行生活館楠梓店所銷售的生活用品598元。值得注意的是，除了在全家德陽店花30元就中千萬大獎的幸運兒已經把獎金領走了；在台南新光三越花了7萬多元買衣服的消費者也把千萬大獎領走囉。

▲107年9-10月統一發票千萬元中獎未領明細。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

同期統一發票200萬元特獎中獎號碼「69095110」有12張發票中獎，未兌領只有1張，為位在桃園市桃園區大有路上的7-ELEVEN有家門市，賣出飲料25元。根據財政部統計，從100年至今，1000萬特別獎累計兌領率已經達71%；200萬特別獎也有69%，手中有發票的民眾還是快快兌獎，別與財神爺擦身而過了。

▲107年9-10月200萬元特獎未兌領明細。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

▼107年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／財政部提供）

買30元麵包中千萬 9-10月發票17位幸運兒成千萬富翁