　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

中油陷治理危機　3人把持董事會、董事長權力被架空

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／僅供今周刊稿件使用）

圖文／今周刊

由中油工會發起的對董事長不適任投票，意外讓台灣中油這家成立超過七十年、去年營收逾兆元的國營事業治理危機浮上檯面。中油內部存在已久的董事會失能，以及隱匿缺失的企業文化，正默默侵蝕這個攸關台灣經濟發展與工業民生的全民資產。

去年12月5日，台灣石油工會（中油工會）理事會中提出兩項提案，一項是在今年1月7日至1月16日之間，工會會員代表選舉時，對戴謙進行不信任投票；另一項則是授權工會「行文上級長官，要求撤換董事長」。

《今周刊》深入調查這起國營事業勞資糾紛，得到的結論是：引發勞資死鬥的導火線，其實是一長串瀕臨失控的治理危機，而非工會表面上聲稱的「戴謙空降中油公司屆滿一年，迄今仍無心本業....；外行領導專斷獨行又盡搞小團體。」

時間拉回2018年12月7日，石油工會決定辦理「董事長不適任投票」後的第三天，中油內部進行「高階人員提名人選審議小組會議」。這場會，是為了審議戴謙提出的高階主管人事案。依據小組作業要點，會議成員由公司董事擔任，職責是審議高階人事派任案，審議內容將交董事長核定，再排入董事會議程。

當日，出席者有五位「非勞工」董事、三位勞工董事，主席為總經理李順欽。《今周刊》取得這場會議的錄音紀錄，意外發現，中油董事長對高階人事調整幾乎不具控制力，近乎是一家「董事長沒有高階主管任用權」的荒謬公司。

「哪一個要跟勞方要對決，沒有一個是全身而退的啦！」當天會議間，出席成員之一、勞工董事孫志偉火爆發言。他的這段話，是為了反對當天排定的第四項議案：「為業務需要，擬增派副總經理一名，並推薦中美和石化公司(中油子公司)董事長張瑞宗擔任」。

董事長依公司章程提名副總 竟遭勞工董事阻撓

早在孫志偉之前，同樣與會的勞工董事的葉瑞安曾先就「是否需要增派一名副總」提出質疑。幾番爭論，有人建議把討論整理後送交董事會，孫志偉則說：「不需要啦…！你們要造成戴董事長跟工會的決戰點一觸即發…？你看得出來，林聖忠(中油前董事長)我們以前幹到底，坐牢在所不惜，你們現在要跟戴謙講的是停看聽…。他要跟工會坐下來談，不是強渡關山，那你就試試看！」

語畢，主席李順欽順勢做出結論：「那麼，這個案子沒有做成決議，沒有辦法送董事會，因為大家沒有共識。」

張瑞宗，是戴謙為了電動車、綠能等中油轉型業務，規劃增派的督導副總。事實上，張瑞宗早在一七年轉任中美和董事長前，就已是中油副總；這樁人事案僅屬「回任」而非「升任」。

但不僅回任案「未審議就先夭折」，就連戴謙提出「增派副總一名」這項符合中油公司章程的決策（中油得置副總經理六至八名，當時即使張瑞宗回任也未超額）卻仍然被莫名封殺。

當天，張瑞宗在場外苦候多時，等著進入會場接受審議，但始終不得其門而入。相同遭遇的，還有排入當日第五案、第六案的兩位候選人：擬從油品行銷事業部桃園營業處處長升任台中營業處處長的張慧蘋，以及擬由幕僚室管理師升任檢核室總檢核的紀阿淑。

對於張慧蘋轉任台中營業處長，孫志偉在會議裡表示：「我們對張處長沒有什麼好惡，但是台中營業處有三個油庫，是油品行銷事業部的第一大處，她（張慧蘋）分發以後一路、完全跟我們業務沒有關係…。這個東西，講白了就是戴董事長堅持…。我們應該跟她（張慧蘋）講說不必上來（報告）了。」

有在場成員表示，若張表現堪慮，可隨時調派其他處長轉任；此時孫志偉再度發言：「職場完全不一樣，再怎麼樣都歷練不來…。會死人的，就不要怪出工安事故…！我在這邊跟你預告，戴董事長很快就下台走人了。」(閱讀全文…)

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1152期)。
閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》
就賭中油！三陽不甩Gogoro、光陽，宣布結盟中油拚電動機車市場 
中油95無鉛汽油油品 理賠方案出爐 
賣電池、搞AI 戴謙能讓中油由黑轉綠？ 

ET快訊
17歲高中生戀愛「2個月斗內30萬」　32D女直播主回應了
17樓墜落亡！她開窗見碎屍嚇到崩潰…北市咒怨兇宅再奪命
雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光
帶「金華火腿」入境被罰20萬　台男飆罵海關

關鍵字：中油,戴謙,國營事業,李順欽,董事長,不信任案,今周刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

iPhone賣不動！蘋果跌掉12個鴻海市值　台積電、大立光也剉咧等？

月薪20萬責任制僅3000人達門檻　勞基法鬆綁好無感？

混入長輩LINE群組、專打假新聞　爆紅「美玉姨」背後推手曝光

盛竹如旁白《誰摔死了李新》觀看破60萬　類戲劇竟成申冤管道？

華映、綠能驚爆財務危機　大同旗下恐還有未爆彈？

10年市值翻至3倍　統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

拚2020年啟動星宇首航　張國煒：我要大鬧天空一場！

2019存股新攻略！偏鄉醫師自創7心法挑「肥羊股」　10年滾出2600萬

成功交棒要10年！只有6%企業找到接班人　台灣隱形冠軍爆高齡危機

PTT八卦版快變垃圾堆！　3招教你識破網軍如何帶風向

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

美驚現91公尺冰凍版麥田圈！？　巨型冰盤居民嚇壞：外星人來了

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

中油陷治理危機　3人把持董事會、董事長權力被架空

嚴凱泰過世裕隆取消尾牙抽汽車　主管：大家沒心思吃

9、10月千萬中獎發票8張未領　30元買土司得主已抱走大獎

窮小子14歲開始創業今成「亞洲鋁王」　240億身價登上富比士富豪榜

春節「除夕到初三」上班要給雙倍薪　一張圖秒懂加班費怎麼算

佳世達看好智慧零售　五大智慧方案助攻客戶營收成長20%

公投打亂能源政策　最新能源配比經部月底公告

能源政策還未公布　工商界盼啟動核電穩供電

台企銀辦嘉豐海洋聯貸23.5億　投資高雄

台中山手線被退　台中市不懂國發會說問題在這

拿疾病當意外險擋箭牌　專家：錯！須以因果關係外來性為主

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人一看秒懂！網狂蓋400樓：懷念阿嬤煮的

柯文哲喻蔡政府親美就像「強盜搶銀行」…理論對的「可是妳忘記還有一個中國」

11歲女兒遭性侵7次淚問「為何是我」　狼父冷回：我高興啊

別再拿餅乾當點心了　可改吃零熱量的它！

「吻戲達人」金來沅形象大轉變　新片化身黑道議員

44歲吳彥祖打趴28歲鹿晗　外國網友：沒說還以為右邊是女人

中油陷治理危機　3人把持董事會、董事長權力被架空

嚴凱泰過世裕隆取消尾牙抽汽車　主管：大家沒心思吃

雷／《SKY Castle》殺死金慧娜的兇手是OOO！　劇情再反轉扯出案外案

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

財經熱門新聞

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

亞洲鋁王240億身價登上富比士..

山手線被退　國發會說問題在這

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

9、10月發票千萬得主　8張未..

即／威力彩2.2億　新北市1注..

宏碁力拚電競50%成長　30萬..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

佳世達五大方案助攻智慧零售業營..

嚴凱泰過世　裕隆取消尾牙抽汽車

日經爆鴻海富士康提早裁員5萬人

上班族尾牙最愛藝人出爐　五月天..

揭中油治理黑幕　3人架空董座權..

台股封關倒數！金豬年想抱股有3..

更多熱門

相關新聞

下週油價漲汽柴油0.2元

原油輸出國出面喊話穩定原油產量，不過原油市場仍是看漲，帶動國際油價持續上揚。依油價公式推估，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.3元，95無鉛汽油27.8元，98無鉛汽油29.8元，超級柴油24.1元，是連續三週上漲。

梅伊尋求脫歐解方　歐盟：延長時限得提正當理由　

還在漲！下週油價漲汽柴油0.2元　95漲到27.8元

即／只差19票　梅伊躲過工黨逼宮

誠美材「董事長之位」被搶　何昭陽控葉美麗當選無效

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

白家綺結婚3個月「分房睡」！

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

丁字褲辣妹神到了！網嚇壞：別轉身

即／濟南男跳樓　警驚見屋內還有5屍

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

史上最聖光！曾莞婷婚禮讓出新郎

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

《聲林之王》總決賽名單出爐

機車發不動！公主嗆他不幫「難怪還在魯」

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面