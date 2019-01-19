窮小子14歲開始創業今成「亞洲鋁王」　240億身價登上富比士富豪榜

▲ 遼寧忠旺集團有限公司創始人劉田忠 。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

遼寧忠旺集團有限公司創始人劉忠田被稱是「東北最有錢的男人」，他從14歲時就開始外出闖蕩，而後建立的忠旺集團更成為亞洲最大的製鋁公司，劉忠田藉此以240億身價成為富比士榜上的大陸首富。

綜合陸媒報導，劉忠田出生於大陸東北的遼寧，父母都是普通工人，從小就生活得非常貧困。1978年，14歲的他在一次偶然機遇下聽說做木材生意會賺錢，於是向親友借來了200元（人民幣，下同），去到長白山做起木材貿易，勤奮加上頭腦聰明的他，在短短幾年內就賺到了一桶金。

但這塊大餅很快就被其他人盯上，許多人都開始做起了相同生意，讓市場很快地到達了飽和狀態，眼看木材生意越來越難做，劉忠田決定轉換跑道，轉行去做化工，為當地鋼鐵廠生產耐火塗料。在那幾年，只要有好的機會劉忠田都願意多方嘗試，因此也累績了很多經驗。

1993年，不到30歲的劉忠田成立遼寧忠旺，專門生產建築業門窗框用的鋁型材，當時的建築鋁型材需求量大增，忠旺又以提供高檔材料聞名，因此累積到了一筆不小的資本。

為了精益求精，劉忠田還遠赴國外考察知名鋼鐵廠、汽車廠及飛機製造廠，這也讓他發現大陸的鋁型材製造技術相對落後，但鋁型材在國外市場有很好的發展潛力，因此他也決定要好好改造自己的工廠。

▲ 忠旺集團因為轉型成工程行業龍頭 。（圖／翻攝自百度百科）

回國後的劉忠田轉型做起了工業鋁材，雖然有很多的質疑聲音，但他還是砸了大錢購買生產設備和工業鋁型材的技術研發。工業鋁型材大多應用在飛機、船舶、輸電、鐵路客貨車廂及城市軌道交通等重要交通建設，因此對於技術和設備的要求很高，他足足花了七年時間才成功轉型，並躋身進入了大陸鋁型材製造前三名，而後業務更是一路突飛猛進。

回憶起那段轉型歲月，對於劉忠田與忠旺所有管理層都覺得是種「煎熬」，看著別的企業在賺錢，但忠旺卻幾乎放棄了對建築鋁型材生產線的投資，賺的錢都投入到工業鋁型材的生產線上，而且還不知道是否能夠順利進入這個市場，從2002年開始的7年時間，忠旺前後總共投了20多億發展工業鋁型材。

在一次訪談中，劉忠田說，「我和公司其他老總開玩笑，這幾年我們要是去炒股肯定賺翻了。」直到2009年，當忠旺收入中工業鋁型材的佔比超過建材時，劉忠田才終於放下了心，「7年啊！歲月漫長啊！」

2009年5月8日，忠旺控股有限公司在香港交易所掛牌上市，劉忠田因此躍升為當年富比士榜的大陸新首富，身價高達240億。2010年，忠旺工業鋁型材的銷售收入佔比已高達98%，這比劉忠田計劃在2011年完全退出建築鋁型材市場的目標提前了一步。

目前，忠旺集團擁有大陸專利627項，參與修訂行業標準58項。在技術研發以及高附加值終端鋁產品的創新等方面，甚至遙遙領先全球其他同行，年產突破六十萬噸，成為亞洲最大的鋁型材企業，企業年收入更超過200億，而低調的劉忠田成為了名副其實的亞洲鋁王。