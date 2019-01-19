▲愛美必看！經驗中學教訓，路嘉怡選玻尿酸超小心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲女星路嘉怡大方分享自己的醫美經驗，自爆以前聽到玻尿酸就有點害怕。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

現代美容醫學發達，已經成為日常保養的方式之一，快速又有感的玻尿酸，更是不少藝人變美的秘密武器，女星路嘉怡大方分享自己的醫美經驗，自爆以前聽到玻尿酸就有點害怕，在朋友的推薦下嘗試新一代水無痕玻尿酸，沒想到效果非常自然，當天就可以進攝影棚工作，非常滿意！

▲從經驗中學取教訓，路嘉怡提醒愛美女性，選對玻尿酸的材質相當重要。

路嘉怡提到「由於本身體質比較容易水腫，所以在很久很久以前真有試過不適合自己的玻尿酸，甚至很多身邊的朋友在嘗試玻尿酸後，有很多的失敗案例」，從經驗中學取教訓，路嘉怡提醒愛美女性，施打前要先諮詢醫師，選對玻尿酸的材質相當重要，此次特別選用新一代水無痕玻尿酸，效果持久且自然無痕，驚呼「真的很棒」。

▲路嘉怡此次選用新一代水無痕玻尿酸，施打完當天就可以直接去工作。

路嘉怡笑說，去錄影的時候遇到很多美妝老師，都會問他們「你們看得出來有打玻尿酸嗎」，他們就說效果真的非常非常自然 ，在施打完當天就可以直接去工作，完全不需要一些術後保養，「施打以後完全沒有我擔心的水腫，或是任何團塊的狀況發生」，就覺得實在也太棒了吧，立刻跟好姐妹分享。

▲皮膚專科醫師陳振豐表示，新一代水無痕玻尿酸擁有「CPM專利技術」，效果非常自然且持久。

皮膚專科醫師陳振豐說明，傳統玻尿酸施打在比較表淺的位置，會有一些技術上的困難，主要是因為傳統的玻尿酸，它跟組織的融合度沒有很好，所以當我們注射很表淺的時候，有時候因為光線折射的地方，我們會看到玻尿酸，會反射一些藍藍的光，我們叫「騰德爾效應」，另外，傳統玻尿酸有時候它的吸水 會比一般玻尿酸來得多，所以有時候客人喝水喝得比較多，或是晚上睡得比較不好，循環比較差，就會出現局部玻尿酸吸水水腫的狀況。

而新一代水無痕玻尿酸主要是CPM專利技術，這個專利有一些臨床上的優點，第一點「內聚性很好」，當施打在比較表淺的位置，它跟組織的融合度非常好，當融合度好就不會產生騰德爾效應。第二點「可塑性很高」，當局部注射或需要做一些塑形的時候，它是可以容易被我們醫師做塑型的。第三點「回彈性很好」，可以達到自然跟拉提效果。

▲▼新一代水無痕玻尿酸適合施打在比較表淺的位置，因為它跟組織融合度非常好，不會產生騰德爾效應。

傳統玻尿酸施打於表淺位置，較容易產生騰德爾效應、團塊問題，而新一代水無痕玻尿酸施的獨特CPM專利技術，能夠與肌膚產生很好的融合度，因此可以擁有自然無痕的效果，適合施打於表淺位置，還可以依照個人臉部特色去做調整，讓你的美麗毫不費力。

▼醫師提醒民眾，要先諮詢醫師，選適合自己的玻尿酸材質，才能美得安心。

