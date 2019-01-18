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宏碁今年力拚電競50%成長　30萬座艙台灣賣出2台

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▲宏碁今年力拚電競50%成長　30萬座艙台灣賣出2台。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁 (2353) 泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠今天 (18日) 表示，宏碁2018年在全球電競產品營收就成長70%，其中泛亞地區更是成長2倍，展望今年，雖然電競市場放緩，但宏碁仍期待有50％的成長，並提到價值近30萬的電競座艙在台灣已經賣出2台，最快1月底就會出貨協助安裝。

宏碁今天舉辦年終餐敘，侯知遠首先談到宏碁去年全年營收成長2.2%，其中泛亞地區則是成長 9%，台灣地區成長4%，其中在電競方面，去年營收成長70%，泛亞地區電競營收更是成長200％，侯知遠坦言，主要是去年第4季受到CPU缺貨影響，否則成績會更加亮眼。

展望今年產品佈局，侯知遠表示，主要聚焦在電競、商用方面，不過受到中美貿易戰和CPU缺貨的影響，整體市場看待保守，預計全球營收呈現打平狀態，泛亞區則是目標翻倍，至於去年繳出亮眼成績的電競產品，預計今年動能將會放緩，再加上越來越多科技大廠投入導致競爭激烈，力拚今年成長50%，並分享價值近30萬的電競座艙在台灣已經賣出2台，最快1月底就會出貨協助安裝。

至於商用產品佈局，侯知遠表示，去年宏碁泛亞區面臨大陸市場競爭，所以導致營收未見成長，但是東南亞地區受惠政府標案，拉抬印尼商用營收成長50%，菲律賓商用營收成長114%，繳出亮眼成績，並預計在台灣地區加強商用市場，主要透過結合多元通路，提升中小企業出貨量，再來則是針對銀行、金控、壽險等大型企業作為目標努力。

此外，宏碁產品行銷企劃部產品經理廖國清表示，宏碁在今年CES端出輕薄轉軸式筆電，這是較為創新的部分，完整體現在宏碁最新推出的Acer Swift 7，不僅主打輕薄、92%高螢幕占比的窄邊框，預計今年4月就會首發黑色版本，然後5月再發白色款Acer Swift 7。

再以電競筆電來說，廖國清表示，科技大廠關注的可能是效能、規格、售價，但宏碁筆電最看重的則是「散熱」，因為如果散熱不好，效能、規格再好也無用，並計劃今年擴大佈局，也就是從去年的5款7規筆電，今年預計推出9款、18規筆電。

▲宏碁今年力拚電競50%成長　30萬座艙台灣賣出2台。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Acer Swift 7。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：宏碁,Acer,侯知遠

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