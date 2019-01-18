佳世達看好智慧零售　五大智慧方案助攻客戶營收成長20%

▲佳世達拍檔KIOSK提供自助點餐、互動抽獎等功能。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）看好台灣智慧零售整合服務市場起飛，發表「精準互動行銷」、「顧客自助服務」、「廣告監控管理」、「營銷大數據分析」、「節能管理」等智慧解決方案，協助零售業者建立智慧零售的大腦與神經網絡，搭配物聯網方案，協助客戶提升營收20%，進攻AIoT智慧零售。

佳世達今天（18日）舉行智慧零售論壇，聚集國內上百家系統整合商與客戶參加，會中分享2019年智慧零售發展三大趨勢、台灣零售智慧化實際案例，同時實地展示聯合艦隊夥伴，包括明基逐鹿、明基能源、友通、拍檔、益欣資訊等解決方案，透過解決客戶痛點與導入智慧解決方案，協助客戶比導入前提升營收達20%。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，佳世達集團藉由掌握ERP(企業資源規劃)的軟體核心能力，形同掌握智慧化的大腦和神經中樞，再搭配集團的物聯網實力，成為AIoT智慧零售的最佳夥伴，同時，佳世達提供可信賴的平台、具備軟體加值的能力，也整合有經驗的施工團隊和專業的維運服務網絡，才能在持續升級的智慧零售市場中和客戶共同成長。

▲精準互動行銷可針對不同來客改變行銷頁面，並提供射飛鏢等互動遊戲功能。（圖／佳世達提供）

佳世達集團明基逐鹿總經理曾文興分享智慧零售三大趨勢，包括深度個性化，也就是以消費者為中心，針對瀏覽紀錄和族群分析提供個性化推薦，再來則是流程自動化，也就是從搜尋、協調、採買到交貨，消費者需要更流暢無礙的自動化流程體驗，最後則是行銷社群化，也就是行銷族群的分野不只是依性別、年齡區分，更要留意他們所屬的「社群」，以及社群裡的意見領袖如何影響社群的消費行為。

在個性化、自動化、社群化等趨勢帶動下，佳世達提出「精準互動行銷」、「顧客自助服務」、「廣告監控管理」、「營銷大數據分析」、「節能管理」等五大類、超過30種的軟硬整合方案，要協助客戶攻城掠地，真正前進智慧零售新時代。

以店面人流分析為例，佳世達協助客戶收集各個時段的人流，與駐足時間、停留地點等數據，發現平日下午客人較多，大多停留店面中央位置，而假日人流竟然沒有高於平日，建議客戶調整人力的時段與站點配置，重新分配店面亮點位置，帶動周末客人流量提升23%，平日提升13%，整體營收成長率更達20%。

此外，配合國內各種消費趨勢轉變與法令規範調整，佳世達也能快速應變提供相應解決方案，像是如何在便利商店的店到店寄取件大幅成長時導入智慧方案改善流程，或是在室內空氣品質管理法規範下，協助商場等客戶監測與管理室內空氣品質，更由於具備ERP的核心能力，未來可結合人流數據進行空氣品質預測與管理。

佳世達全方位的ERP軟體能力，以及顯示器、通訊設備等IT設備起家的物聯網硬體整合能力，是國內智慧解決方案業者中，少數能與大型智慧百貨購物中心、智慧連鎖商店、智慧連鎖餐廳合作的集團。