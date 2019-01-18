能源政策還未公布　工商界盼啟動核電穩供電

▲台灣未來能源發電占比還未公布，工商界希望政府要做好核電延役及核四廠重啟的規劃，不然未來很有可能會缺電。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／綜合報導

經濟部月底將公布新版能源規劃，其中發電配比及核電廠延役都成焦點，工商界一致表示，無論能源政策怎麼改，首先就是要做好穩定供電，否則會影響投資環境，不管是外資或是國內都沒有企業敢繼續下去，呼籲政府要做好規劃，若是缺電就要繼續使用核電。

去前九合一大選綁公投，刪除2025非核家園時程，影響我國能源政策，經濟部表示會在月底對外說明新的能源政策規劃，工商業界一致期盼能穩定供電。

工商協進會理事長林伯豐表示，台灣的能源政策無論怎麼改都會有人不滿意，未來20%的再生能源市做不到，目前世界上沒有國家能在短時間內增加這麼大量的綠能，且未來燃煤發電要降到30%，雖然台灣空氣會變好，但相信未來一定會出現缺電。

林伯豐認為，台灣的核電廠要延役，核一核二及核三都要做好相關準備，核四則是要請全球專家來作安全的公正檢查，這樣才能有利後續重啟核四的程序，如果有必要的話，就要儘速舉行公投，「廢核不能誰說算」。

全國商業總會理事長賴正鎰則說，現在核一廠應該會進行除役工作，但為了考慮未來供電穩定，核二及核三廠應該要延役繼續使用。賴正鎰還說，過去政府提出50%的天然氣占比，但是現在可能會因為各種不確定因素影響進程，經濟部應該要去思考核電的必要性，建議核電占比至少要有10%，才能維持供電穩定。

賴正鎰還說，若是未來30%的燃煤還是會造成空氣污染，那就應該要啟用核電來替代，不然每到冬天就還是需要面對空氣污染的問題。

▼台灣未來能源發電占比還未公布，工商界希望政府要做好核電延役及核四廠重啟的規劃，不然未來很有可能會缺電。（圖／記者陳政錄攝）