台企銀辦嘉豐海洋聯貸23.5億　投資高雄

▲台企銀主辦嘉豐海洋聯貸23.5億興建廠辦。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

高雄市長韓國瑜掀起「韓流」熱潮，企業陸續宣布要積極投資高雄。台企銀為支應嘉豐海洋興建廠房、購置機器設備、償還金融機構借款暨營運購料及充實中期營運週轉金所需資金，統籌主辦總金額23.5億元5年期聯貸案，並於今（18）日簽約。

根據了解，嘉豐海洋聯貸資金預計興建四層樓、總面積達4,000坪以上廠房。嘉豐海洋聯貸案除台企銀統籌主辦，並獲農業金庫、高雄銀、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、元大銀行及第一銀行等8家參貸銀行，成功完成聯貸案。

嘉豐海洋成立於民國58年2月，主要從事冷凍水產品的加工製造及銷售業務，深耕國際水產專業多年，目前海內外共有6座加工生產基地，包括小港物流廠及前鎮嘉豐廠、越南芽莊廠及廣義廠、緬甸仰光廠及實兌廠等，並在美國、澳洲等設立銷售點，產品線遍及韓國、日本、歐洲、中東、澳洲、俄羅斯、北美與中南美洲等世界各地。

嘉豐海洋多年來除積極拓展市場並致力於魚類產品保鮮及加工品質的提昇，另不斷研發並於104年12月24日榮獲第12屆國家新創獎的農業及食品生技組製造製作技術類-「台灣鯛遺傳改良暨GPS-25℃雲端冷鏈物流」兩項大獎，嘉豐海洋致力於創新發展的精神與具體成效，可以說是傳統水產業中的高科技產業。

台企銀表示，該行為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留台灣、落地實現，未來提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行特色，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。