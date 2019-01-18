台中山手線被退　台中市不懂國發會說問題在這

▲台中山手線到底蓋不蓋，相關計畫之前被國發會退回，台中市表示不懂退件原因，國發會則說有部分不清楚的部分，需要再提新資料，交通部長林佳龍則說希望台中市再提新計畫。（圖／記者楊詩益攝）

財經中心／綜合報導

台中市長盧秀燕昨天（17日）在行政院院會中表示台中山手線建設經費應該要由中央全額補助且一次核定，交通部長林佳龍今天（18日）說，由於國發會已經退回相關案件，希望台中市儘早再提新新案，「不然無法走下去」。國發會則說，有些問題需要釐清，要台中提出新意見才會重審。

台中山手線是林佳龍擔任台中市長期間提出來的想法，當時提交相關計畫到中央政府，不過經過審查後，被國發會以為符合相關規定退回。

林佳龍今天表示，國家的重要建設都有它的程序，必須重新提案送審，所以也要把握時間，特別是前瞻基礎建設特別預算，是競爭型，也是滾動式，如果時間拖了沒有新提案，就會走不下去，也因此行政院國發會已經退回先前交通部報院審查方案，希望我們請台中市政府，就新的意見形諸文字，按照程序再報上來，會全力協助，但地方政府自己的主張要清楚，因為國家的政策是延續的，要公平，也要有具體的文字，同時提醒盧市長，重新來過產生的變數還有時間的壓力，要好好評估。

面對爭議，國發會說，由於台中山手線並未符交通部頒布的「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定，經初步審視，「與審查要點意旨仍有未合」計有22項、僅「部分符合審查要點規定」計有18項，且對於財務分擔及工程單價造價等未充分說明，因此國發會回復行政院請交通部及台中市政府補正資料與文件後，之後才會再審查。

▼台中山手線到底蓋不蓋，相關計畫之前被國發會退回，台中市表示不懂退件原因，國發會則說有部分不清楚的部分，需要再提新資料，交通部長林佳龍則說希望台中市再提新計畫。（圖／台中市政府提供）

