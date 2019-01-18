MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

記者樓菀玲／台北報導

前天堂２團隊打造、鳳凰數位娛樂所代理的3D城戰MMO《凱薩》今日（18）傍晚正式於雙平台展開公測，更宣布登陸2019台北國際電玩展。

展場除了《凱薩》精彩獨特的遊戲體驗之外，現場準備了許多活動，只要簡單完成會場的指定任務，便可能獲得ROG phone等精美好禮，官方表示1月27號將邀請到代言人「郭書瑤」親臨現場抽出大獎。

鳳凰數位娛樂的攤位使用簡約大方的雪白城堡設計、處處懸掛的戰旗，顯現出王者的氣度不凡。玩家能於戰場拍照區中為屬於自己的光輝時刻留下紀念，換取神秘小禮。

有興趣的玩家能於2019台北國際電玩展展期至鳳凰數位娛樂攤位（A1219）搶先體驗《凱薩》的獨特魅力，舞台定時舉行有獎問答、四大職業訓練體驗。然而，成為帝王除了實力之外，運氣也是相當重要的一環！於展場完成活動任務還可參與《凱薩》獨家一番賞抽獎，每日下午兩點將抽出ROG phone、高畫質UHD電視等精美好禮。

《凱薩》，是由前天堂2開發團隊PathFinder8所精心打造，過去曾於韓國創下60萬用戶登錄、Google Play營收排行榜前五名的佳績。擁有精緻3D、無邊際開放式地圖的「凱薩」，主打能一對一交易的自由經濟系統，流暢的戰鬥畫面、獨特的系統設計，《凱薩》絕對能超越所有玩家對MMORPG想像，成為本年度最值得期待的作品。