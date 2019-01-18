客運業春節鬆綁「7休1」司機最多可連上9天班　有意新增2條件

▲為配合疏運需求，勞動部日前預告客運業鬆綁七休一，不過今天勞動部法規會研擬新增2個附加條件。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者紀佳妘／台北報導

今年春節假期長達9天，勞動部日前預告客運業鬆綁「七休一」，勞動部法規委員會提出若要放寬，建議新增2條件，包括每日駕車時間不得超過10小時、連續2個工作日之間，應有連續10小時以上的休息時間。

為解決疏運需求，交通部從去年9月爭取鬆綁客運業七休一規定，勞動部4日預告，客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，最多可連續上9天班，不過勞工每天正常連同延長工時不得超過11小時，且不可連續超過3天。

勞動部法規會委員邱駿彥受訪時指出，勞動部原先提出的2條件不太足夠，因此他認為應該新增每日駕車時間不得超過10小時、連續2個工作日之間，應有連續10小時以上的休息時間等2條件。新增2大點是依據交通部汽車運輸業管理規則第19條規定，休息時間要10小時以上，但書必須拿掉，不准因排班日需要而減少休息時間。

邱駿彥說，勞動部應增設「落日條款」，允許鬆綁七休一前應該要有條件必須提出人力補足改善計畫，若審核通過後才能鬆綁，而會議上則是請業務單位列入考慮，目前並未做成決議。

勞動部政務次長劉士豪指出，今天有詳細討論過，會中委員提出許多意見，屆時確定後會把修法說明講清楚，不過目前仍在盤點中，原則上會以更安全的方式，來保障司機及乘客安全，盡量會趕在春節前對外公告。