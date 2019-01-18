曹添旺、陳思寬今就任中經院董座、院長　正確判讀大陸訊息成首要課題

▲中經院董事長曹添旺（左）、中經院長陳思寬（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（18）日舉行董事長暨院長就職典禮，曹添旺在2018年9月接任董事長一職，而台大國企系教授陳思寬原定11月初出任院長一職，不過台大與中經院卻發生訴訟糾紛，足足花了4個多月的時間，如今全部就定位，期待為中經院開創新格局。

中經院董事長曹添旺在致詞時表示，他從去年9月3日就任，原預定陳院長11月1日就任時，一起舉辦就職典禮，不過計畫趕不上變化，發生中經院和台大訴訟案，使得院長陳思寬借調案出現波折，如今順利舉行，可見「好事多磨」，目前最為重要的是積極規畫未來藍圖。

曹添旺指出，1970年代，台灣面臨退出聯合國、與美國斷交等危機，當時大陸領導人進行一連串改革，皆對台灣產生重大的影響，因此當時台灣能獲得大陸政經情勢有難度，才成立中經院，期盼對兩岸經濟變局有通盤考量。不過如今資訊多元，反而要了解訊息的真實性，正確判讀成了重要課題。

中經院院長陳思寬指出，歷經一番波折後終於在1月11日任職，中經院歷任董事長與院長都是產官學界的翹楚，「我一定會盡我最大的努力」，對經濟永續發展貢獻心力。

至於中經院與台大土地糾紛案，陳思寬則說，目前與台大的房舍糾紛已告一段落，後續會爭取中經院永續發展的院址，「這是我接下來最重要的任務」，同時身為國家重要的智庫之一，會朝向國家、產業所需的經濟政策與議題，以嚴謹學術研究來提供建議。