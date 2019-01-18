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春節「除夕到初三」上班要給雙倍薪　一張圖秒懂加班費怎麼算

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▲▼勞動部解釋，1月19日的休息日和2月8日的工作日對調，讓春節假期可連放9天。（圖／勞動部提供）

▲勞動部解釋，1月19日的休息日和2月8日的工作日對調，讓春節假期可連放9天。（圖／勞動部提供，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節9天連假即將到來，許多民眾都有出國趴趴走的計畫，不過依然也有不少勞工需要堅守崗位，不過薪資究竟怎麼算才合理？勞動部表示，2月4日（除夕）至2月7日（大年初三）共4天屬於國定假日，若勞工出勤，雇主必須依法加倍給薪資；不過這段期間恰逢勞工休息日，則可以另外擇天補休。

依照《勞動基準法》規定，凡是內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，雇主並應照給工資。勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王金蓉表示，農曆除夕到初三為內政部指定的國定假日，勞工可以選擇不出勤，薪資必須照給，但若徵得勞工同意後出勤，工資應依法加倍發給。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部表示，若雇主未依相關規定，可依法開罰2萬元至100萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

王金蓉進一步指出，在春節國定假日這段期間，若是恰好遇到勞工的休息日，當天出勤的話，薪資必須以休息日標準給加班費。換句話說，勞工在國定假日出勤，要加倍發給一天的加班費，若是當天是勞工的例假或休息日，必須另外給予一日補休。

明天是補班日，許多公司比照公務員正常上班，讓春節期間能夠連放9天，王金蓉說，公司若比照政府行政機關辦公日曆表，可依照「8週彈性工時」規定，有工會的勞工經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意之程序後，將1月19日的休息日與2月8日的工作日調整互換。

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