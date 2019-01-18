貿易戰未歇　防大陸洗產地　太陽電池下周起要產地證明

▲美中貿易戰尚未停歇，為了保障台灣廠商權益，海關5大措施大作戰。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳靜君／台北報導

因應美中貿易摩擦持續發酵，海關除加強查核偽標產地，並配合經濟部採取以下管制作為，關務署請業者於貨物通關時全力配合，防範中國大陸產品透過台灣違規轉運至美國。財政部關務署也表示，下周一(21日)起進口太陽電池及其他光伏打電池等貨品，應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明。

據了解，中國大陸違規繞道台灣轉運，可能有兩種管道，其一是將已接近成品的貨品進口至台灣，簡易加工後，就違規將產地改為台灣製造、出口美國；二是把貨品進到自貿區、物流中心或保稅區，再違規變更原產地標籤，變成台灣製造商品出口，企圖避過海關抽查。

海關表示，為了防止中國大陸透過台灣，違規轉運到美國，也就是外界俗稱的「洗產地」海關已經執行四項措施：一，去年的10月26日起，自由貿易港區事業出口至美國及歐盟之電動輔助自行車，應事先取得經濟部核發之輸出許可證；第二，去年10月29日起，進口工具機、電動輔助自行車或自行車等貨品，如產地為中國大陸，應於對應項次的貨名欄前3字申報「供外銷」或「供內銷」的用途。

第三，去年11月起，出口台灣產製的工具機至美國時，應檢附台灣原產地證明書文件；第四，11月20日起，自由貿易港區事業出口至美國的自行車，應事先取得經濟部核發的輸出許可證。

而下周一起，關務署將執行第五項新措施，進口太陽電池及其他光伏打電池等貨品，應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具的產地證明。關務署呼籲進、出口業者配合政府推動的措施辦理進、出口通關程序，在貨物通關時詳實申報及檢附相關證明文件，以維護自身權益。