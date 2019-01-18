從奄奄一息到鎮會之貓　小三八守護國發會

▲國發會鎮會之貓小三八，被國發會員工稱為「療癒師」。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

有一種貓默默的在身邊，但其實大家都不知道貓的厲害。國家發展委員會有隻「鎮會之貓」名叫小三八，國發會臉書分享它的故事，過去一度瀕臨死亡，不過現在卻成了員工的「療癒師」。



國發會臉書今天分享小三八的故事，小三八今年七歲，在國發會的機房出生，嘴邊因為有個小黑點，像極了台灣人常說的「三八痣」，被暱稱為小三八。小三八的活動範圍就在國發會周邊，他英挺的模像極了「貓護衛」，不少同仁也形容他是「療癒師」，療癒了很多人發想、設計政策的苦悶。

▲國發會鎮會之貓小三八，被國發會員工稱為「療癒師」。（圖／取自國發會臉書專頁）

當年，貓媽媽一共生了四隻小貓，一窩喵喵叫的幼貓，被誘捕出機房後，小三八的弟弟福氣、妹妹湯圓幸運地被會裡面的好心人收養，另一隻手足則不知去向。有一回，貓媽媽跟小三八在會外碰上野狗襲擊，貓媽媽為了保護小三八，重傷身亡，小三八也幾乎奄奄一息，所幸在國發會及駐會記者集資搶救下，平安康復。

▲▼國發會鎮會之貓小三八，被國發會員工稱為「療癒師」。（圖／取自國發會臉書專頁）

有段時間，小三八就住在記者室，朝夕陪伴記者寫稿，現在的他，則是自在地生活在國發會旁，下回經過國發會，一起來看看小三八吧。

▼國發會鎮會之貓小三八，被國發會員工稱為「療癒師」。（圖／記者馮建棨攝）