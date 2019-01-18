航運大老看景氣　陽明謝志堅：供需趨於平衡的一年

▲陽明海運董事長謝志堅表示，貨櫃航運今年市況將是供需趨於平衡的一年。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，帶動亞洲區間貨載運量上升，展望今年航運景氣，陽明海運董事長謝志堅表示，預估貨櫃航運艙位供給率為4%、需求成長率估為4%，將是供需趨於平衡的一年。

依據國際航運組織預測，去年貨櫃航運的艙位成長率為5.6%、貨載成長率為4.6%，因供過於求，導致市場競爭激烈；不過，受惠美中貿易戰帶動趕出貨潮，去年第四季貨量大增，挹注貨櫃航運業表現淡季不淡。

謝志堅進一步分析，今年貨櫃航運的艙位供給，預估成長4%，艙位需求成長率為4%，供需情況將比去年來得平衡；不過，受到去年第四季趕出貨潮影響，不少業主今年第一季的貨載已提前出貨，預估艙位需求成長率將略為下降至3.5%。

▲美中貿易戰牽動產業生產版圖位移，陽明海運預估今年亞洲區間航線貨載運量可望成長15%。（圖／達志影像／美聯社）

另外，隨著國際船舶環保法規日益嚴格，未來船舶皆需加裝壓艙水處理系統才能進港，以及最快2020年將實施之限硫令，規定船舶需全面使用低硫油或是加裝脫硫器，可預期未來舊船將加速淘汰，加上目前市場上新造船訂單仍偏低，供給面可望進一步改善。

「貨櫃航運艙位供給成長率，可能因此降低至3.5%，供給與需求將比去年來得平衡，預估貨櫃航運今年市況將呈現平穩態勢。」謝志堅說。

每年七月為貨櫃航運產業的傳統旺季開端，去年中受惠美中貿易戰帶動出貨潮，推升美國線運價不斷上漲，年增率超過五成，在運價、運量雙雙提升下，挹注陽明美國線、亞洲線表現不俗。

依據財報，陽明海運2018年12月營收達134.62億元，年增24.93％、月增4.02％ ，全年營收1417.79億元、年增8.20％。