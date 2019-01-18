年長者臨櫃提款超過3萬元　銀行要詢問交易目的

▲依照規定，年長者臨櫃提款3萬元以上，銀行要詢問交易目的。(圖／ ETtoday資料照)

記者戴瑞瑤／台北報導

隨著年關將近，民眾前往銀行提錢的頻率大增，不少民眾到銀行辦理存匯款業務，常常被詢問交易目的，往往引起民眾抱怨「問這麼多幹嘛！」行員也很無奈。金管會指出，關懷客戶措施的目的是要保護民眾不被詐騙，尤其是針對年長這臨櫃提款超過3萬元以上，行員都會詢問一下交易目的，希望客戶能配合。

金管會主委顧立雄表示，銀行在交易執行面，多是為了防止客戶被詐騙，因此進行關懷客戶的措施；但若牽涉到高風險帳戶、現金交易超過50萬元以上，就會執行洗錢防制的措施。民眾常常把關懷客戶措施跟洗錢防制措施搞混在一起。

銀行局指出，行員若詢問交易目的，多是為防詐騙而對客戶進行關懷提問，其中針對下列3項業務行員都會特別詢問：

1.匯款或無摺存入非本人帳戶達3萬元以上

2.年長者臨櫃提領超過現金3萬元

3.申請約定轉帳功能，且非本人同名帳戶

但銀行局指出，匯款或無摺存入非本人帳戶達3萬元以上，若是週期性匯款，也就是以前曾匯款至相同戶名的，通常行員不會特別詢問；另外，民眾申請約定轉帳，若設定約定轉帳的帳號不是本人同名帳戶，通常會稍微詢問一下目的，而若約定轉帳金額較高，銀行也會問一下轉帳目的。

另外，同樣為了防詐騙，今年元旦起已經上路，針對3萬元以上的無摺存款，民眾要出示身分證明，且要留存客戶姓名、身分證字號、電話；若是3萬元以下，民眾就不用出示身分證明，但要留下姓名跟電話。

針對近期常常有民眾反映銀行執行洗錢防制太超過、太擾民，金管會也要求銀行要適度給予一般交易的民眾方便，因為90%絕大部分民眾多是一般正常交易、風險低。

像是50萬元以下的交易，若是常跟該分行往來的熟客，例如：公司會計、攤販老闆等，行員已經知道對方身分，就可以不用出示身分證明；若繳納稅款、規費等，因為是繳給政府，也不適用洗錢防制規範。