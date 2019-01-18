招財進寶　金庫加持發財米、發財水來了

▲兆豐銀發財米紅金磚造型，喜氣洋洋又討喜。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

豬年即將來到，銀行金庫加持過的發財米、發財水也成為民眾心中的搶手貨，希望新的一年也可以財運旺旺。兆豐銀表示，從下周一（21日）起到兆豐銀結匯，購買外幣或者旅支，就有機會獲得發財米，連送五天的發財米。

兆豐銀表示，該行的發財米包裝為充滿喜氣洋洋的紅金磚造型，搭配可愛的金珠圖樣，只要在下周一至下周五（25日）起，只要辦理出國結匯購買外幣現金或旅行支票，交易總金額超過等值美金1,000元(含)以上之客戶，即可獲贈「發財米」1包，每人限贈1包。除了兆豐銀的發財米，銀行金庫加持過的水，也是民眾心中的吉祥物，像是渣打銀春就限量提供1萬6888瓶，讓客沾沾財氣，希望民眾可以在理財運勢上贏的好彩頭；台新銀行預計下周加碼準備6萬3888瓶「開運水」與2萬8888份「發財金」在全台101家分行發送給財富管理會員及新開戶客戶。

兆豐銀行表示，這次發財米是透過行政院農委會農糧署推薦，直接向產地採購雲嘉南地區優質二期稻米共22.5公噸，從產地包裝後直接運送至兆豐銀行國內各分行，將節省下的產銷成本直接回饋給農民，不但農民受惠，能過個好年。而所贈送的都經過兆豐銀金庫的加持，放在家中財位或辦公桌即可招來好運；或者也可以將發財米放入家中的米缸，與自家的米飯一起煮食，每天吃一點，亦能帶來福氣與財氣。兆豐銀行希望領到「發財米」的客戶不僅可以喜氣連連，財氣和運氣也能興旺一整年。

兆豐銀表示，一般有出國結匯需求的民眾，都會參考比較各家銀行匯率的差異；如果想要享有最優惠的匯率，同時又能得到1包限量發財米的話，不但可以省荷包，又能賺財運。